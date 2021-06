El Parlamento marroquí denuncia la resolución europea sobre menores migrantes

Anuncios Lee mas

Rabat (AFP)

El Parlamento marroquí denunció este viernes la resolución de la Eurocámara que acusa a Marruecos de utilizar a los migrantes menores como un "medio de presión política", tras la reciente llegada masiva al enclave español de Ceuta.

A propuesta de legisladores españoles, la Eurocámara adoptó el jueves una resolución que "rechaza la utilización por parte de Marruecos de controles de fronteras y migración, especialmente de menores no acompañados, como medio de presión política sobre un Estado miembro de la Unión" Europea (UE).

La mesa del Parlamento marroquí "denuncia el contenido de esta resolución que contiene muchas falsedades" y "reitera el estatuto jurídico" de Ceuta, que calificó de "ciudad marroquí ocupada", según una declaración adoptada tras una reunión de urgencia el jueves en Rabat.

Para la cancillería del país africano, esta resolución europea, no vinculante, "no cambia nada la naturaleza política de la crisis bilateral entre Marruecos y España", cuyas razonas "no se resolvieron".

La llegada a mediados de mayo de casi 10.000 migrantes a Ceuta, entre ellos muchos menores, supuso el punto álgido de una crisis importante entre Rabat y Madrid.

Su origen estuvo en la hospitalización por "motivos humanitarios" en España del jefe de los independentistas saharauis del Frente Polisario, que Marruecos considera un "criminal de guerra".

© 2021 AFP