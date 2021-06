División y escepticismo ante el anuncio de los indultos a los separatistas catalanes

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

Cuatro años después del desafío separatista en Cataluña, los sentimientos eran variados este lunes a pie de calle después de anunciarse los indultos a los líderes independentistas: unos los apoyan, otros se oponen, y algunos se muestran indiferentes, más preocupados por la salida de la pandemia.

"Me gustaría que esto se normalizara de una vez, porque en el medio estamos nosotros", dice a AFP José Luis Moray, de 52 años y que trabaja como kiosquero en La Rambla de Barcelona, el paseo más famoso de la capital catalana, y ve bien los perdones.

A pocos metros de allí, en el teatro del Liceo, el presidente español Pedro Sánchez anunció este lunes una de las medidas más difíciles de su mandato: el indulto de su gobierno a los nueve líderes separatistas condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por el intento de secesión de 2017.

Una tentativa unilateral y fallida que puso patas arriba la política española y sigue condicionándola, fuente de crispación habitual entre el gobierno de izquierdas de Sánchez y la oposición.

La escalada independentista también acaparó por completo la actualidad catalana, atenazada por el pulso entre los secesionistas, al frente del gobierno regional, y el ejecutivo central español, que no quiere hablar de referendo de autodeterminación, como exigen aquellos.

A la crisis política, que dividió a los catalanes en dos campos -a favor o en contra de la secesión de España- se ha sumado el drama colectivo de la pandemia. Y con todo esto a cuestas, no parece haber mucho entusiasmo ante el mensaje del gobierno español de que con este gesto busca la "reconciliación" y la reanudación del diálogo con los separatistas.

#photo1

"Tanto los políticos de aquí de Cataluña como los de Madrid no valen la pena. Es una solución difícil. Y supongo que dentro de poco tiempo volveremos otra vez a las andadas, otra vez con manifestaciones, el tema de la independencia...", lamenta en Barcelona Javier Villanueva, un vigilante de seguridad de 47 años que se opone a los indultos.

- Decisión controvertida -

Prueba de la polarización persistente es que entre los sectores más extremos del separatismo los indultos tampoco contentan, pues lo necesario para ellos sería una amnistía, es decir, borrar los delitos de sedición y malversación por los que fueron condenados los nueve líderes secesionistas.

"Dan estos indultos para hacer ver que son muy magnánimos", pero "no deben perdonar nada porque estas nueve personas no cometieron ningún delito", reclama Roser Castellví, una jubilada de 66 años que se manifestaba contra la visita de Sánchez a las puertas del Liceu. "No quiero a España en mi vida, yo no soy española", apostilla esta militante separatista.

En Madrid, los indultos, que se espera sean aprobados el martes en el Consejo de ministros, suscitaban críticas y rechazo a pie de calle.

#photo2

"Estoy totalmente en contra", dice a la AFP Raquel Jiménez, funcionaria de 54 años que insiste en que "el que comete un delito tiene que cumplir toda la pena".

"Yo entiendo que alguna solución hay que dar, pero esta gente no han dado ninguna señal de arrepentimiento, así que estoy en contra de los indultos", abunda Ricardo Suárez, gerente de una tienda de electrónica en el centro de la capital.

Sentado en la entrada de un edificio, recién comido y fumándose un cigarrillo, Daniel López cuenta que en 2017 tenía 19 años y acababa de empezar a trabajar.

"Ni me acuerdo de si me interesaba entonces", cuenta con desgana. Un poco como ahora, añade este empleado de una empresa de seguros: "No tengo mucho interés en la cuestión, la verdad. Tengo otras cosas más importantes por las que preocuparme, como tener trabajo".

© 2021 AFP