Juicio en Francia pone de relieve el fenómeno del acoso en línea efectuado en grupo

París (AFP)

Un grupo de jóvenes están siendo juzgados en París por haber acosado en línea o amenazado de muerte a una adolescente, Mila, que publicó unos controvertidos videos sobre el islam, y aseguraron que no eran conscientes de participar en un "asalto" digital.

Trece acusados de entre 18 y 30 años, la mayoría sin antecedentes judiciales, comparecieron este lunes en un tribunal penal de la capital francesa por acoso, en algunos casos acompañado de amenazas, en el marco de este proceso, que se prolongará hasta el martes.

El caso se remonta a enero de 2020, cuando Mila, una francesa que tenía entonces 16 años, publicó un video que se volvió viral, en el que calificaba al islam de religión "de mierda" y criticaba fuertemente al Corán.

Según su abogado, recibió más de 100.000 mensajes de odio y amenazas de muerte desde que publicó el video, por lo que fue puesta bajo protección policial. A mediados de noviembre, publicó otro video en el que atacaba frontalmente a sus detractores.

A raíz de los mensajes y las amenazas, la joven se vio obligada a dejar los estudios y, desde entonces, está desescolarizada porque ningún centro acepta que estudie en sus aulas.

Uno de los acusados, un estudiante de inglés de 21 años, había tuiteado el 16 de noviembre: "que alguien le abra el cráneo, por favor".

"Estaba harto de ver su nombre todo el tiempo en mi cronología pese a que ella no me interesa", se justificó. "En ese momento, no sabía que [Mila] estaba siendo acosada. Fue algo estúpido y debería haberlo pensado", señaló.

Otro de los procesados, de 22 años, que en noviembre tuiteó: "Te mereces que te degüellen, sucia puta", comentó que "reaccion[ó] en caliente".

"Siempre hay que pensarlo dos veces antes de tuitear", admitió, presentando sus disculpas a la joven.

Por su parte, el presidente del tribunal lanzó la reflexión: "¿Somos al menos responsables de algo que hemos hecho sin pensar?".

En tanto, Mila, que debía comparecer al final del día, no disimuló su irritación.

Los acusados podrían ser condenados a hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa.

