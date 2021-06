Pedri, la explosión de un jugador "diferente"

Anuncios Lee mas

San Petersburgo (AFP)

En menos de un año y medio, Pedro González 'Pedri' ha dado el salto de la Sub-17 a la España absoluta, donde el seleccionador, Luis Enrique Martínez, lo ha convertido en un fijo en la Eurocopa.

"Pedri es un jugador único, totalmente diferente a lo que hay", afirmaba Luis Enrique el domingo, antes de la victoria 5-3 sobre Croacia en octavos de final de la Eurocopa.

A sus 18 años, el joven centrocampista del Barcelona, es uno de los pocos que ha jugado de inicio los cuatro encuentros que España lleva en el torneo continental.

Su alineación frente a Suecia en el primer partido de la Eurocopa lo convirtió en el jugador más joven en debutar en una Eurocopa con España, superando el récord que estableciera hace 41 años Miguel Tendillo, al debutar en el torneo continental de 1980 con 19 años.

"Claro que no me imaginaba estar aquí, aún menos ser titular en el primer partido de España en la Eurocopa, es un sueño de niño que se cumple", admitía Pedri, tras le partido contra los suecos (1-1).

Y ello tras sólo cuatro partidos con la Roja desde que debutara el 25 de marzo pasado frente a Grecia (1-1), en un partido clasificatorio para el Mundial de Catar-2022.

La llamada de la Roja ha sido el premio a la gran temporada de este joven centrocampista con el Barcelona, donde se ha beneficiado de la renovación que ha iniciado el técnico Ronald Koeman.

Fichado por el club azulgrana en 2019 a Las Palmas, donde el joven se quedó en préstamo, hasta la actual temporada, Pedri ha ido entrando poco a poco en los planes de Koeman hasta imponerse.

Antes de llegar al Barcelona, el joven centrocampista pasó una prueba con el Real Madrid, que no se quedó con él, algo que, con perspectiva, agradece el jugador, aficionado barcelonista desde pequeño.

- Socio de Messi -

"Doy las gracias al que me dijo que no valía, ahora estoy en el equipo que siempre he amado", afirmó en una entrevista con la radio Cadena Ser.

Apoyado en su desparpajo en el campo y su habilidad con el balón, Pedri logró asociarse a la perfección con el capitán azulgrana Leo Messi.

Su gran cualidad es "romper líneas, porque conduce la pelota pegada al pie con la cabeza levantada y con una elegancia difícil de ver, con lo que mejor asistente que él Messi no lo va a tener", afirmaba a la radio Cadena Ser el técnico Pepe Mel, descubridor de Pedri en Las Palmas.

#photo1

Muchos han querido ver en él a un sucesor de Andrés Iniesta o Xavi Hernández, pero el seleccionador español pide calma.

"Entiendo esa relación y es normal, pero Pedri se tiene que parecer a Pedri", decía Luis Enrique tras el debut del jugador ante Grecia en marzo.

"Con la edad que tiene, es una versión maravillosa. Es humilde, trabajador, inteligente... buen compañero", añadió, insistiendo en que "hay que dejar que haga su camino".

Y el camino, por ahora, no puede ser más prometedor tanto en el Barcelona como en la selección, donde todavía tiene posibilidades de alzar la Eurocopa antes de unirse a la 'Rojita', con la que también ha sido convocado para disputar los Juegos Olímpicos en Tokio.

© 2021 AFP