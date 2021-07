Simón contra Sommer, el redimido portero de la Roja contra el héroe suizo

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Mientras Unai Simón estuvo a punto de eliminar a España con su gran error ante Croacia, Yann Sommer fue el héroe de Suiza parando el último penal de Kylian Mbappé y ahora los dos porteros se enfrentan el viernes en cuartos de la Eurocopa con mentalidad opuesta.

Uno llega en lo más alto gracias a su parada que llevó a Suiza por primera vez hacia unos cuartos de una Eurocopa. El otro empezó a redimirse con dos atajadas cruciales contra Croacia, pero tendrá que seguir mostrando su nivel el viernes en San Petersburgo.

"Me he martirizado viéndolo seis o siete veces y no le encuentro explicación. Es un accidente, no sé cuantos controles hago por partido y, en toda mi vida, nunca había ido para dentro", dijo Unai Simón en rueda de prensa el miércoles.

- Simón, "del infierno al cielo" -

"Es un orgullo formar parte de este equipo. Lo que me han arropado en el campo y fuera dice mucho del grupo", añadió Simón, relatando que "lo que me dijo David (De Gea) queda entre él y yo, pero vino a arroparme y cuando un portero como él te dice eso lo único que puede pasar es que tires para arriba".

Paradójicamente, es precisamente por su juego con el pie por lo que Luis Enrique eligió a Simón, de 24 años, por delante de De Gea, Robert Sánchez (Brighton) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea, no convocado) para defender la portería de la Roja en la Eurocopa.

#photo1

"Contamos con ese factor de tomar riesgos al sacar el balón, pero el rival también toma riesgos con la presión. Y nosotros sabemos que si salimos de esa presión vamos a generar una ocasión de gol. También sabemos que si no salimos bien de la presión... pues son ellos los que nos van a crear peligro. Pero el 90% de las veces salimos bien", dijo Simón en una entrevista con Marca.

A pesar de su error, el joven arquero mantuvo la calma y, aunque encajó tres goles, se redimió con tres paradas cruciales para llevar a su equipo a cuartos de final. Especialmente una, la más importante, en un tiro de Andrej Kramaric en la prórroga. "Del infierno al cielo de los cuartos", resumió Marca.

- Sommer, el "Federer del fútbol" -

Yann Sommer, en cambio, no vivió el infierno. Calificado como el "Federer del fútbol suizo por su impecable imagen" por el rotativo suizo 24 heures, el portero del Borussia Mönchengladbach fue el héroe de todo un país el lunes pasado.

Este especialista de los penales, que ya había parado dos tiros de Sergio Ramos en noviembre de 2020 en un empate 1-1 con España en la Liga de Naciones, mantuvo firme su mano izquierda para despejar el disparo de Mbappé en la noche del lunes para eliminar a los campeones del mundo franceses en octavos.

A sus 32 años, Sommer, que acaba de ser papá por segunda vez durante la Eurocopa, encarna la humildad suiza: "A pesar de su físico de play-boy, nunca se pone por delante. En el vestuario, es un líder, pero siempre tranquilo, que dice las cosas claramente sin ponerse nervioso. Desprende una tranquilidad que sabe contagiar al equipo", afirmaba su antiguo compañero en la 'Nati' Steve von Bergen, en la Paris Match Suiza el 15 de junio.

#photo2

Muy ágil, capaz de mantenerse un largo rato a la espera antes de tirarse a por un balón, Sommer había tenido ya un gran rendimiento en la fase de grupos contra Turquía, contra la que encadenó cuatro bonitas paradas para mantener la ventaja de los suyos.

El partido contra España será una nueva ocasión para el meta suizo de lucirse y, tal vez, apuntarse una nueva heroicidad frente a la Roja.

© 2021 AFP