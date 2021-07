Djokovic regresa a unos cuartos de final en Wimbledon, donde Barty se estrenará

Anuncios Lee mas

Wimbledon (Reino Unido) (AFP)

Pocas sorpresas en el 'Manic Monday' de Wimbledon: este lunes en el que se disputan todos los partidos de octavos de final masculinos y femeninos confirmó las ambiciones de Novak Djokovic, en cuartos por 11ª vez, y de Ashleigh Barty, quien se estrena en dicha ronda del Grand Slam sobre pasto.

"Mi nivel de confianza es muy alto. Ganar Roland Garros me ha dado alas. Todavía me falta un poco para adaptar mi juego de la tierra batida a pasto, pero cuanto más avanza el torneo más cómodo me siento", avisó Djokovic después de su victoria por 6-2, 6-4, 6-2 sobre el chileno Cristian Garin (número 20 del mundo).

El serbio está lanzado en busca de su sexto título en la hierba de Wimbledon, donde encadenó 18 victorias. La próxima tendrá que pelearla con el húngaro Marton Fucsovics (N.48), quien sorprendió al ruso Andrey Rublev (N.7) por 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.

"Estoy muy feliz", declaró 'Nole' antes de marcharse de la pista central. "Me gustaría que esta cancha se convierta en mi casa porque es la cancha más sagrada. Siempre tengo la piel de gallina aquí".

Por el momento esa pista sigue siendo el jardín de Roger Federer, quien busca su 9º título y llevar así a 21 el récord de 'majors'. Para ello, primero tendrá que pasar por encima del italiano Lorenzo Sonego (N.27) este lunes.

- Bautista sin opción -

Frente a estas dos leyendas del tenis, que solo podrían verse las caras en la final para una revancha de su duelo de 2019, ganado por el de Belgrado tras salvar dos bolas de partido, los jóvenes dan codazos para abrirse hueco.

Empezando por el italiano Matteo Berrettini (N.9), que sigue desbrozando su camino a golpe de raqueta. El campeón en Queen's jugará sus primeros cuartos en Wimbledon tras despedir al bielorruso Ilya Ivashka (N.79) con un 6-4, 6-3, 6-1.

"Estoy bastante contento con mi nivel, con mi intensidad, con mi estado de ánimo. Estaba concentrado. Hubo un juego en el que no saqué muy bien, pero estoy contento", declaró el tenista de 25 años.

"Tengo la sensación de no gastar demasiada energía porque he ganado la mayor parte de mis partidos en tres sets. Es muy bueno para mí si miro a largo plazo", señaló. En cuatro rondas solo ha perdido un set, en su estreno contra el argentino Guido Pella (N.59).

El canadiense Denis Shapovalov (N.12), que no dio opciones al español Roberto Bautista (N.10) con su 6-1, 6-3, 7-5, y el ruso Karen Khachanov (N.29), quien peleó a fondo para eliminar al estadounidense Sebastian Korda (N.50) por 3-6, 6-4, 6-3, 5-7 y 10-8, se disputarán un puesto en semifinales.

- Posible semifinal Barty-Kerber -

En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, Barty, se coló por primera vez en cuartos al eliminar a la flamante campeona de Roland Garros, la checa Barbora Krejcikova (N.17), por 7-5 y 6-3.

La australiana de 25 años no había jugado desde su abandono en la segunda ronda del Grand Slam de París, por una lesión en la cadera, pero no está preocupada.

"No me falta preparación. Es solo que mi preparación ha sido diferente, única", afirmó.

"La recuperación entre París y Wimbledon fue lo más buena posible. Me siento muy bien. Cada día que pasa sigo haciendo lo necesario para recuperarme y prepararme para darme las mejores opciones de entrar en la pista para jugar al 100%", zanjó.

En semifinales podría medirse a una antigua N.1 y campeona en Wimbledon en 2018, la alemana Angelique Kerber, quien este lunes derrotó a la promesa estadounidense Coco Gauff, N.23 del mundo a sus 17 años (por 6-4, 6-4), y que en cuartos chocará con Karolina Muchova (N.22).

La tenista checa terminó con el torneo de la española Paula Badosa (N.33) en sets corridos 7-6 (8/6), 6-4.

Pese a su eliminación, no fue un mal torneo para Badosa, flamante cuartofinalista en Roland Garros y que alcanzó este año por primera vez los octavos de Wimbledon.

