Konrad gana etapa del Tour en solitario, Pogacar líder sin sobresaltos

Saint-Gaudens (Francia) (AFP)

El ciclista austríaco Patrick Konrad se impuso en solitario este martes en la 16ª etapa del Tour de Francia, con meta en Saint-Gaudens, en la víspera de llegada en alto en el Portet, en los Pirineos.

El grupo del líder de la general, el esloveno Tadej Pogacar, entró a casi catorce minutos.

Pogacar conservó su maillot amarillo sin grandes complicaciones, sin ser atacado por sus principales rivales en esta etapa de media montaña.

En esa general, Pogacar tiene 5 minutos y 18 segundos de margen sobre el segundo, el colombiano Rigoberto Urán.

Tercero es el danés Jonas Vingegaard (a 5:32) y cuarto el ecuatoriano Richard Carapaz (a 5:33).

Pogacar sigue como gran favorito para la victoria final el domingo en los Campos Elíseos, donde podría revalidar la corona conseguida en la edición de 2020.

"El perfil de la etapa de hoy (martes) no estaba adaptado para generar grandes diferencias en la clasificación general. El miércoles, por contra, todo el mundo lo intentará", vaticinó el esloveno en conferencia de prensa después de la etapa.

Las dos próximas etapas se presentan muy importantes para los candidatos al podio.

"Las condiciones meteorológicas son excelentes para mí, me siento bien en este tipo de clima", afirmó Pogacar. "Espero que el tiempo siga así, mis piernas van bien con frío. Pero si hace bueno también me vendrá bien", señaló.

Konrad, del equipo Bora, distanció a sus compañeros de escapada a 36 kilómetros de la meta, bajo la lluvia, y se vio acompañado en el podio del día por el italiano Sonny Colbrelli y el australiano Michael Matthews, segundo y tercero.

Ese primer grupo perseguidor entró a 42 segundos del ganador del día.

Cinco días después de la victoria del alemán Nils Politt, Konrad dio una segunda victoria de etapa al Bora, privado desde la semana pasada de su jefe de filas, el eslovaco Peter Sagan.

- Dieciséis años después -

Es el primer triunfo de etapa en la ronda gala para un corredor austríaco desde 2005.

Antes que Konrad, los otros dos austríacos en ganar etapas en el Tour fueron Max Bulla (1931) y Georg Totschnig (2005).

La etapa (169 km) fue lanzada a toda velocidad por el danés Kasper Asgreen, que estuvo solo en cabeza durante la primera hora.

Después de 79 kilómetros, un trío (Bakelants, Doubey, Juul-Jensen) se pudo en cabeza y terminó siendo alcanzado por un grupo de una decena de corredores entre los cuales estaba Konrad.

El austríaco ganó terreno en el col de la Core, única ascensión del día de primera categoría y se destacó en la siguiente subida, el col del Portet-d'Aspet, a 36 km de la meta.

"No me lo creí hasta que faltaban 500 metros para la línea", afirmó el triunfador del día.

"No puedo describir lo que se me pasa por la cabeza. He demostrado en varias ocasiones que podía competir contra os mejores. Ganar una etapa en el Tour de Francia hace que me sienta inmensamente orgulloso. Es mi primera victoria en el WorldTour (la principal categoría del ciclismo), ¡y es encima en el Tour de Francia!", celebró.

Konrad, de 29 años, logró así su primera victoria fuera de su país. Fue campeón de Austria en dos ocasiones (2019 y 2021) y obtuvo lugares de honor en el Giro de Italia, donde terminó dos veces entre los diez primeros (7º en 2018, 8º en 2020).

El miércoles, la 17ª etapa partirá de Muret y concluirá en el col de Portet, a 2.215 metros de altitud, por encima de Saint-Lary-Soulan.

La larga travesía pirenaica cuenta también con dos puertos de primera categoría (Peyresourde, Val Louron-Azet), antes de la difícil ascensión final (16 km al 8,7% de desnivel).

