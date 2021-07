Mohoric gana en solitario etapa del Tour, Pogacar a dos días de coronarse

Anuncios Lee mas

Libourne (Francia) (AFP)

El ciclista esloveno Matej Mohoric (Bahrain) se impuso en solitario este viernes en la 19º etapa del Tour de Francia, de 207 km entre Mourenx y Libourne, logrando su segundo triunfo parcial tras haber ganado también en Le Creusot (7ª etapa).

El campeón de Eslovenia formaba parte de la escapada de una veintena de corredores que se formó a poco más de 90 km para la llegada y lanzó un ataque a 25 km al que ya no respondieron el resto de fugados, mientras que el pelotón con el líder Tadej Pogacar entró a más de veinte minutos de diferencia.

Sin sobresaltos, Pogacar arrancó una hoja del calendario y está más cerca de su esperada coronación en París, aunque el sábado tiene que pasar por la contrarreloj con final en Saint-Emilion.

"Veremos cómo me despierto. He hecho el reconocimiento del recorrido. Es una crono muy rápida y no realmente complicada, creo que puedo ir rápido. La abordo sin presión, haré el máximo posible", afirmó.

Pogacar mantuvo el viernes sus importantes diferencias sobre sus más directos perseguidores: tiene 5 minutos y 45 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, segundo, y 5 minutos y 51 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz, tercero.

#photo1

Carapaz tiene a su vez 2 minutos y 27 segundos sobre el cuarto clasificado, el australiano Ben O'Connor.

Mohoric consiguió este segundo éxito personal menos de dos días después del registro de los gendarmes en el hotel de su equipo en Pau.

Una investigación preliminar se abrió el 3 de julio por la fiscalía de Marsella para "determinar la realidad o no de las infracciones que hayan justificado su apertura" sobre las sospechas de dopaje en su equipo.

Mohoric hizo un gesto como para acallar las críticas que su equipo haya podido recibir en los últimos días.

"Pensé en lo que pasó hace 48 horas, cuando me trataron como a un criminal", reaccionó tras cruzar la meta.

"En mi opinión es algo más bien bueno. Hubo controles, pero no encontraron nada", continuó.

"Pero desde otro punto de vista fue bastante decepcionante. Siempre es complicado ver entrar a un policía en la habitación, registrar, hacer preguntas. Pero yo no tengo nada que ocultar, pueden registrar", añadió.

- Eslovenia, éxito tras éxito -

El esloveno de 26 años se impuso en la séptima etapa en Creusot y el Tour tiene por tercer día consecutivo un ganador de etapa de esa nacionalidad, después de las dos victorias de Pogacar, el miércoles y el jueves.

"Está bien que Eslovenia gane, es lo que siempre hemos querido", afirmó Pogacar este viernes.

#photo2

Mohoric, excampeón mundial júnior (2012) y juvenil (2013), de 26 años, ha ganado etapas en las tres grandes rondas nacionales.

"He trabajado duro toda mi carrera y soñaba con ganar algún día una etapa del Tour. Por eso estaba tan emocionado en mi primera victoria (la de la séptima etapa de este Tour). Sabía por experiencia que trabajando duro lo conseguiría. Estoy orgulloso de haber logrado atacar en el momento adecuado", celebró.

Segundo de la etapa fue el francés Christophe Laporte y tercero el danés Casper Pedersen, ambos a 58 segundos.

El desarrollo de esta 19ª etapa impidió un desenlace al esprint y privó por lo tanto al británico Mark Cavendish de superar el récord de 34 etapas ganadas en el Tour, que igualó en este Tour y que comparte con el mítico Eddy Merckx.

Antes de la salida, Cavendish recibió la visita y la felicitación del 'Caníbal' Merckx.

Tras recorrer los bosques de las Landas y formarse grupos en cabeza, los corredores en cabeza realizaron una serie de ataques en los 45 últimos kilómetros, antes de que Mohoric diera la estocada definitiva acelerando para realizar en solitario los últimos 25 kilómetros.

El sábado, la segunda contrarreloj del Tour-2021 cuenta con un trazado de 30,8 kilómetros entre Libourne y Saint-Emilion, dos lugares importantes de la zona de viñedos de la región de Burdeos.

© 2021 AFP