Antetokounmpo superó la barrera del idioma para convertirse en un líder total

Milwaukee (Estados Unidos) (AFP)

Superar la barrera del idioma y las emociones de los playoffs han ayudado a que la estrella de los Milwaukee Bucks, el astro griego Giannis Antetokounmpo, corone su sueño de ganar una final de la NBA.

Antetokounmpo anotó 50 puntos con 13 rebotes el martes para vencer en el sexto partido a los Phoenix Suns con pizarra de 105-98 y llevarse la serie por 4-2 y ser nombrado el MVP de la Final.

El alero griego de 26 años ha llevado con su astucia y habilidades en la cancha a los Bucks a titularse en la serie Final de la NBA al mejor de siete encuentros.

Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, se convirtió en el líder de un club donde una vez temió hablar después de llegar de Europa en 2013.

"Al principio de mi carrera estaba muy tranquilo y con la barrera del idioma era más difícil para mí. Sentí que diría algo incorrecto, diría algo estúpido, así que elegí no hablar en absoluto", recordó este lunes Antetokounmpo.

"Pero ahora es un poco más fácil para mí. Me di cuenta de que preferiría decir algo estúpido que no decir nada", aclaró.

Compañeros de equipo como Khris Middleton y P.J. Tucker lo han alentado a hablar, incluso a medida que sus habilidades han evolucionado, desde el jugador más mejorado en 2017 cuando lideró la NBA en puntos, rebotes, asistencias, robos y bloqueos a sus campañas de MVP 2019 y 2020.

"A lo largo del viaje, a lo largo de mi carrera, los muchachos me ayudaron, especialmente Khris. Él estaba como, habla, habla, di algo. Y PJ, he estado con él durante dos o tres meses. Me está presionando para que hable. Puedo mejorar mucho".

Antetokounmpo también ha aprendido a manejar sus emociones después de que los Bucks tuvieran el mejor récord de la NBA en 2019 y 2020, pero soportaron la angustia de los playoffs, cayendo en las finales de la Conferencia Este de 2019 después de tomar una ventaja de 2-0 sobre Toronto y luego ante Miami el año pasado.

"Por supuesto. Eso me ayudó a madurar, crecer y volverme más fuerte mentalmente", dijo.

- 'Gran pasión' -

El entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, ha visto cómo Antetokounmpo ha evolucionado dentro y fuera de la cancha hasta convertirse en el líder del equipo para poner fin a una sequía de títulos de 50 años después de alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1974.

"El liderazgo verbal que está viendo ha ido creciendo", dijo Budenholzer. "Él simplemente comprende lo poderoso y lo impactante que es. A veces se trata de hablar. Tal vez solo esté ayudando a enseñar, aprender o crecer en un momento".

"Su comprensión de lo que queremos hacer ha crecido. Cuando comprendes mejor las cosas, puedes comunicarte mejor. Tiene un alto nivel de comprensión de lo que queremos hacer tanto a la defensiva como a la ofensiva".

"Tiene una gran pasión, un gran compromiso, tiene excelentes relaciones con los jugadores".

Antetokounmpo también siente un vínculo especial. "No importa cómo terminen las cosas, estoy muy orgulloso de este equipo, muy orgulloso de todo el trabajo que hemos realizado", subrayó Giannis.

© 2021 AFP