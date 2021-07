"Es muy especial", los Juegos se rinden ante la exhibición de Doncic

Anuncios Lee mas

Saitama (Japón) (AFP)

"Es muy especial", señaló Luka Doncic tras su arrollador debut olímpico, con 48 puntos en la victoria 118-100 sobre Argentina, en el primer partido de la selección eslovena de básquet en unos Juegos que este lunes se rindieron a la exhibición de la estrella de los Dallas Mavericks.

"Creo que es muy especial, no solo para mí, sino para todo el equipo. Son nuestros primeros Juegos Olímpicos y ganamos nuestro primer partido. Es increíble ver las estrellas en los Juegos. Hay tantos deportes y tantos deportistas impresionantes...", relató la estrella de la NBA de 22 años tras el partido de este lunes.

Eslovenia pasó por encima de una subcampeona del mundo como Argentina, que no tuvo ninguna opción, tras irse al descanso perdiendo por 20 puntos.

"Estuvimos revisando muchos vídeos, ya que ellos tienen jugadores increíbles, así que fue realmente difícil. Pero jugamos muy bien, sobre todo desde la defensa", añadió Doncic en declaraciones recogidas por la NBA.

El base, que no jugó los últimos cuatro minutos al estar decidido el partido, se quedó cerca del récord anotador en unos Juegos Olímpicos que tiene desde Seúl-1988 la leyenda brasileña Oscar Schmidt, cuando metió 55 puntos contra España. Igualó la segunda mejor marca, lograda por el australiano Eddie Palubinskas ante México en Montreal-1976.

"No me importa el récord. Tenemos que ganar y para eso vinimos. Quedaban tres, cuatro minutos y teníamos el partido ganado. No importa", señaló Doncic sobre el momento en el que se sentó definitivamente en el banquillo, con cuatro minutos y medio por jugar.

Doncic, una de las grandes estrellas de la Villa Olímpica, donde acumula 'selfies' con deportistas de todo los países, jugó en Saitama su 14º partido oficial con la selección eslovena, saldados todos con victoria, incluidos los que sirvieron para ganar el Europeo de 2017, cuando tenía 18 años.

"Me gusta ser una estrella de los Juegos; me siento bien siendo una de las estrellas, si es que lo soy. Me estoy haciendo muchas fotos sí, pero podrían ser más, aunque el que más fotos se hace es Djokovic", bromeó sobre el número 1 mundial del tenis.

- 'Nos destrozó' -

A pesar de que en la previa habían reafirmado que tenían una defensa especial para atar a uno de los mejores jugadores del mundo, Argentina se llevó un baño de realidad.

"Nos ha destrozado. Luka simplemente nos destrozó. "Es el mejor jugador del mundo, incluyendo en la NBA. Si antes podía tener alguna duda al respecto, ahora ya no tengo ninguna", dijo el técnico argentino Sergio 'Oveja' Hernández.

"Es difícil analizar el partido cuando un solo jugador domina tanto la situación como hizo Luka Doncic. Habíamos preparado una idea defensiva para separarlo a él del resto del equipo, aceptando que haría puntos, pero queríamos que no hiciera mejores a sus compañeros", añadió.

"Detectó nuestro plan inmediatamente y nos asesinó en dos minutos y medio o tres con 15 puntos. Nos obligó a cambiar el sistema. Lo intentamos todo", continuó.

Muchos de los 12 jugadores del plantel argentino desfilaron en la defensa del fenómeno, que siempre encontró soluciones para redondear su actuación con 11 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones en 31 minutos.

"Es un honor jugar contra él. Esto es una buena experiencia. Lo intentaron Garino, Deck, Laprovittola, Vildoza, Bolmaro... Me faltó a mí defenderlo", bromeó Hernández.

