"La presión es un privilegio" del deporte de alto nivel, dice Djokovic

El N.1 del mundo Novak Djokovic consideró este miércoles que la presión es un "privilegio", en pleno debate después de que la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de retirarse de dos pruebas haya puesto en primer plano el impacto de la presión sobre la salud mental de los atletas.

"La presión es un privilegio. Sin ella, no hay deporte profesional", afirmó el serbio, que sigue en su carrera para ser el primer jugador de tenis en ganar los cuatro Grand Slam y los Juegos Olímpicos el mismo año.

"Para esperar llegar a la cima de un deporte, tienes que aprender a gestionar la presión", afirmó.

Djokovic fue visto en plena conversación con los equipos masculinos y femeninos turcos de voleibol, explicándole que su enfoque mental ha sido crucial para su longevidad.

"Dentro y fuera del terreno, se espera mucho... He aprendido a desarrollar un mecanismo para gestionar eso de manera que ya no me moleste, no me afectará más", explicó 'Djoko'.

La decisión de Biles de retirarse del concurso por equipos y del concurso general ha sido considerado un hito en el deporte profesional, que podría ayudar a los atletas a lidiar con los traumas ligados a la salud mental.

