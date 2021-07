Thiago Braz defenderá su título olímpico en la final contra Duplantis

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

El sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial y grandísimo favorito, y el brasileño Thiago Braz, defensor del título olímpico, avanzaron este sábado a la final en el salto con garrocha de los Juegos de Tokio-2020.

Ambos formaron parte del grupo de competidores que saltaron 5,75 metros. La altura mínima para clasificarse automáticamente era de 5,80 metros, que ningún saltador alcanzó, pero les bastó para entrar en el grupo de catorce hombres que obtuvieron billete para la final del martes.

Duplantis (21 años), que ostenta el récord del mundo con 6,18 metros (en pista cubierta), falló primero ante la barra de 5,50 metros, que superó en el segundo intento. Luego pasó a la primera las de 5,65 y 5,75 metros.

Thiago Braz, de 27 años, siguió el mismo guión ante las de 5,50 y 5,65. En la de 5,75 falló a la primera y acertó a la segunda.

El resto de nombres candidatos a los metales cumplieron igualmente, entre ellos el explusmarquista mundial y excampeón mundial francés Renaud Lavillenie, el polaco Piotr Lisek o los estadounidenses Christopher Nilsen y KC Lightfoot.

Este concurso del salto con garrocha en Tokio-2020 se disputó sin el también estadounidense Sam Kendricks, vigente campeón del mundo, que dio positivo al covid-19 el jueves. Ese mismo día se conoció también el positivo en Japón de otro garrochista que debía tomar parte en la prueba este sábado, el argentino Germán Chiaraviglio, que ha quedado también en aislamiento siguiendo el protocolo sanitario vigente.

"Es una pena porque Sam estaba con muy buena forma. Siempre salta algo en los grandes campeonatos", afirmó Duplantis sobre la ausencia de Kendricks.

"Iba a verme con él en la Villa Olímpica y a tomar un café con él, pero me quedé hablando con mi novia mucho tiempo y no pude. Así que gracias a ella no estuvimos juntos", explicó el sueco nacido en Estados Unidos.

- Muhammad y McLaughlin, sin problemas -

Thiago Braz, de 27 años, tiene el oro olímpico conquistado en casa como el gran éxito de su carrera deportiva. Fue la única medalla del atletismo brasileño en Rio-2016 y la consiguió superando la barra de 6,03 metros, que es su mejor marca personal y un récord sudamericano.

En el Mundial de Doha-2019, el garrochista paulista se quedó en la quinta posición, fuera de las medallas.

En la ronda de clasificación de este sábado, el otro competidor brasileño en la prueba, Augusto Dutra, se quedó en 5,65 metros, en el decimosexto puesto, y no accedió a la final.

En el resto de pruebas clasificatorias de la sesión de mañana en el atletismo olímpico, otros grandes nombres cumplieron el trámite del debut con éxito.

Las dos grandísimas favoritas de los 400 metros vallas, las estadounidenses Sydney McLaughlin y Dalilah Muhammad, se pasearon en las series rumbo a semifinales.

La vigente campeona olímpica y mundial Muhammad tuvo el mejor tiempo de las series (53.97) y la plusmarquista mundial McLaughlin (54.65) el cuarto mejor registro del día. Ambas sin forzar.

También se clasificó sin complicaciones a semifinales de 100 metros vallas la estadounidense Kendra Harrison, plusmarquista mundial, y que terminó con un crono de 12.74, el octavo mejor de la primera ronda.

© 2021 AFP