El alemán Alexander Zverev gana el oro en tenis en Tokio-2020 y sucede a Andy Murray

Tokio (AFP)

El tenista alemán Alexander Zverev (N.5 del ranking ATP) se proclamó nuevo campeón olímpico al vencer este domingo en la final del torneo individual masculino al ruso Karen Khachanov (N.25) y sucede en el palmarés al británico Andy Murray, oro en Londres-2012 y Rio-2016.

El alemán, que en semifinales derrotó al gran favorito del torneo, el serbio Novak Djokovic, superó al verdugo del español Pablo Carreño en semifinales por un claro 6-3 y 6-1 en poco más de una hora y 20 minutos de juego.

"No me voy a quitar esta medalla de oro del cuello en mucho tiempo. No encuentro las palabras para definir mi felicidad. Es la mayor victoria de mi carrera", se felicitó el germano tras el partido.

"Esto es lo más grande que se puede vivir en el deporte. El valor de este título es inestimable e incomparable. No hay nada mejor", añadió.

Lanzado tras su gran triunfo en la víspera frente al número 1 mundial, que dejó a Djokovic sin la posibilidad de ganar el Golden Slam (los cuatro torneos 'grandes' del circuito y el oro olímpico en el mismo año), Zverev volvió a apoyarse en su efectivo servicio (26 puntos ganados con su primer saque de 31) para dominar el encuentro.

Zverev logra en Tokio el triunfo más destacado de su carrera, en la que no cuenta aún con ningún Grand Slam después de varias decepciones, como la final del último US Open cuando dejó escapar una ventaja de dos sets frente al austriaco Dominic Thiem.

Miembro de la llamada 'NextGen', la generación de tenistas que debe tomar el relevo de los tres grandes dominadores del circuito en las últimas dos décadas (Federer, Nadal y Djokovic), el germano cuenta también con una victoria en el Masters (2018) y cuatro Masters 1000, los torneos de más categoría exceptuando los Grand Slam.

Khachanov por su parte no dio el nivel exhibido el sábado en su contundente victoria sobre Carreño, que acompaña al alemán y al ruso en el podio de Tokio-2020.

"De principio a fin ha jugado, simplemente, un partido fantástico", admitió el ruso.

Zverev consigue así la primera medalla de oro para Alemania en tenis desde 1988, cuando Steffi Graff la ganó en el simple femenino. En hombres, el mejor resultado hasta ahora era la plata de Tommy Haas en Sídney-2000.

- Bencic se queda sin doblete -

En otra final de la última jornada de tenis en Tokio-2020, la suiza Belinda Bencic se quedó sin la posibilidad de hacer doblete, al perder, haciendo pareja con Viktorija Golubic, contra las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova el partido por la medalla de oro en el doble femenino.

Cabezas de serie número 1 y vencedoras ya en tres torneos del Grand Slam (entre ellos el último Roland Garros, en el que Krejcikova también ganó el individual), las checas se impusieron claramente por 7-5 y 6-1.

Bencic había ganado el viernes la final olímpica en simples, venciendo a la también checa Marketa Vondrousova y se marcha de Tokio con dos medallas, un oro y una plata.

El torneo de tenis de Tokio-2020 echa el cierre sin que ninguno de los llamados a colgarse el oro cumpliera con las expectativas.

Si muchas de las estrellas ya renunciaron a viajar a la capital japonesa (como Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams o Simona Halep), los que sí viajaron tampoco respondieron.

No solo Djokovic, que se marcha con las manos vacías tras renunciar el viernes a jugar por el bronce en el doble mixto, sino también el ruso Daniil Medvedev (N.2), apeado en semifinales por Carreño, y el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), eliminado en octavos por el francés Jéremy Chardy.

En el cuadro femenino, sólo una Top 10 llegó a semifinales, la ucraniana Elina Svitolina, que fue bronce.

Las máximas favoritas, la australiana Ashleigh Barty y la japonesa Naomi Osaka, cayeron prematuramente. La número 1 mundial fue eliminada en primera ronda por la española Sara Sorribes y la ídolo local, que no jugaba desde su retirada en el último Roland Garros alegando problemas de "salud mental", llegó a la tercera ronda, donde perdió ante Vondrousova.

