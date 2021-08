Marco Asensio, el héroe de España ha encontrado su mejor versión en Tokio-2020

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Su gol contra Japón (1-0) en la prórroga catapultó a España a la gran final de este sábado contra Brasil en Yokohama, cita a la que Marco Asensio llega como uno de los líderes de un seleccionado que busca hacer historia.

Marco Asensio solo tenía cuatro años cuando España llegó a su última final olímpica, la que perdieron los Xavi Hernández, Carles Puyol y compañía contra la Camerún (2-2, 5-3 en penales) de Samuel Eto'o en Sídney-2000, un momento del que el jugador del Real Madrid ha reconocido no tener recuerdos.

Gracias al madridista, España va a disputar una nueva final olímpica para intentar conquistar un oro que ya lograron los españoles en Barcelona-1992, cuando ningún futbolista del seleccionado de Luis de la Fuente había nacido aún.

Una de las mejores armas que tendrá España para volver a colgarse el metal más preciado será Marco Asensio, uno de los mayores de 23 años -junto a Dani Ceballos y Mikel Merino- citados por el seleccionador, que ha intercalado titularidades y suplencias en estos Juegos.

El mallorquín, como el resto de sus compañeros, debutó en Tokio-2020 con una actuación discreta ante Egipto (0-0) que le condenó al banquillo contra Australia (1-0), encuentro donde ingresó en la cancha mediado el segundo tiempo para servir el centro que Mikel Oyarzabal cabeceó a gol.

Asensio se ganó otra oportunidad como titular tras su gran actuación ante Australia y el tercer partido de la fase de grupos, contra Argentina (1-1), lo jugó de principio a fin, una situación que no se daría contra Costa de Marfil (5-2).

En el choque de cuartos, el '7' no estaba cuajando su mejor partido y Luis de la Fuente lo sacó de la cancha en el minuto 68 por Bryan Gil.

"Yo me encontraba bien, creo que sentía desde dentro la victoria y que nuestro gol iba a llegar. Pero el míster toma la decisión de cambiarme y en ese momento me toca animar desde fuera al equipo", dijo Asensio, en la previa del partido contra Japón, sobre su cambio en el choque de cuartos.

Juan Miranda abraza a Marco Asensio por su gol en la semifinal del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que dio la victoria a España sobre Japón, el 3 de agosto de 2021 en la ciudad nipona de Saitama Anne-Christine Poujoulat AFP

- Asensio vuelve a sonreír -

Como ocurriera ante Australia, el jugador del Real Madrid se quedó en el banco durante buena parte del choque de semifinales contra Japón, pero saltó a la cancha en los minutos finales del tiempo reglamentario, sustituyendo a Pedri en el 83, para ser decisivo.

Antes de llegar al alargue, Marco Asensio ya se había convertido en el hombre más peligroso del ataque de España, pero no sería hasta el minuto 115, en la prórroga, cuando se proclamó héroe nacional y gran protagonista del choque con un golazo que valía una final.

"Feliz, muy feliz. ¡¡Somos grandes!! A por el oro", así expresó el madridista en redes sociales su alegría, la mayor que ha tenido a nivel personal desde que cayera gravemente lesionado en julio del 2019, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda en un partido de pretemporada contra el Arsenal en la International Champions Cup.

Marco Asensio forcejea con un adversario durante la semifinal del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en que España venció a Japón, el 3 de agosto de 2021 en la ciudad nipona de Saitama Anne-Christine Poujoulat AFP

Asensio no volvería a jugar hasta casi un año después, cuando en junio del 2020 disputó el último cuarto de hora de juego contra el Valencia (3-0), firmando un gol y una asistencia en ese tiempo.

Aunque tuvo un regreso ilusionante, lo cierto es que Asensio no terminaba de encontrar su mejor nivel tras la lesión, ni en esa campaña de 2019/20 que ya tocaba a su fin ni en la 2020/21, donde no terminó de asentarse en el once de Zinedine Zidane y eso provocó que no fuera convocado por Luis Enrique a la Eurocopa.

El destino ha querido que Asensio vuelva a vestir la camiseta de España en estos Juegos Olímpicos, que sea pieza clave para superar la fase de grupos y llegar a la final contra Brasil, demostrando que vuelve a ser ese jugador determinante por el que apostó el Real Madrid cuando lo fichó del Mallorca con solo 18 años.

© 2021 AFP