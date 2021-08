El karateka español Damián Quintero amarra medalla en kata y va por el oro

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

El karateka español Damián Quintero garantizó este viernes medalla en el kata de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 al avanzar a la final por el oro contra el japonés Ryo Kiyuna.

El kata de Quintero en la ronda de clasificación a la final, un Anan Dai, fue evaluado con 27.28 en el Nippon Budokan de Tokio.

"Me prometí disfrutar (...). Había estado un poco angustiado en estos días, pero hoy he dejado todo eso atrás, Subí al tatami, me he venido arriba y lo he disfrutado, lo he disfrutado de verdad, mis katas han salido muy bien y me he sentido muy a gusto", dijo a la prensa el deportista de 37 años.

Su rival en la pugna por la presea dorada, el favorito Kiyuna, recibió 28.72 puntos en esa fase.

"Lo que mejor le he visto es el peinado", bromeó el karateca español al ser consultado sobre el desempeño del anfitrión durante la jornada. "Al final compito conmigo mismo".

En la primera ronda de clasificación en el kata masculino, en el Pool A, Quintero tuvo una evaluación promedio de 27.37 en sus dos kata. El primero, un Karufunda, con puntaje de 27.34 y el segundo, un Ohan Dai, con 27.40.

Kiyuma, a su vez, comandó el Pool B al obtener una media de 28.40 con un Ohan que valió 28.26 y un Anan al que los jueces dieron 28.33.

Quedan en carrera por el bronce el estadounidense Ariel Torres, el surcoreano Park Heejun, el turco Ali Sofouglu y el venezolano Antonio Díaz.

La final comenzará a las 19H50 locales (10H50 GMT). La disputa por el bronce será a partir de las 19H30 (10H30 GMT).

Damián Quintero ejecuta su ejercicio en la ronda eliminatoria de kata del kárate masculino de los Juegos Olímpicos, el 6 de agosto de 2021 en Tokio Alexander Nemenov AFP

- Una larga espera -

El karate debuta en Juegos Olímpicos en Tokio-2020, representando una oportunidad única para atletas élite de la disciplina como el propio Quintero, nacido en Buenos Aires, Argentina, pero criado en Málaga. El deporte volverá a salir del programa en la próxima edición, París-2024.

Este deporte se disputa en dos modalidades: kumite y kata. En el kumite, los atletas entran en pugna directa, intercambiando golpes por puntos. En el kata, los competidores no combaten cuerpo a cuerpo, sino que marcan movimientos en el tatami para ser evaluados según su técnica y su capacidad atlética.

"Estoy muy contento. Ha salido en el tatami el trabajo que hemos hecho todos estos años", comentó Quintero, dos veces medallista de plata en kata en los Campeonatos Mundiales de karate (2016 y 2018).

El español dedicó el pase a la final a su familia, pero también a todo su equipo de trabajo, encabezado por el entrenador Jesús del Moral, a quien abrazó con fuerza, lleno de alegría, cuando el puntaje recibido le permitió avanzar a la definición de la medalla de oro.

"En esto, solo sube uno al tatami, pero hay todo un equipo atrás", subrayó.

