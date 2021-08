Bardet gana en solitario la etapa de la Vuelta en el Pico Villuercas

Anuncios Lee mas

Pico Villuercas (España) (AFP)

El francés Romain Bardet (DSM) se impuso en solitario en la cima de Pico Villuercas, este sábado en la 14ª etapa de la Vuelta ciclista a España, ofreciendo a su país su segunda victoria seguida en esta ronda, tras el éxito al esprint un día antes de Florian Senechal.

Bardet, que formó parte de una escapada con otros 17 corredores que osciló durante gran parte de la jornada en una ventaja entre diez y quince minutos sobre el pelotón, atacó en la larga subida hacia Pico Villuercas y cruzó la meta en solitario.

El español Jesús Herrada (Cofidis) fue segundo a 44 segundos de Bardet y el australiano Jay Vine (Alpecin-Fenix) fue tercero, con el mismo crono.

Bardet consiguió su primera victoria en una etapa de la Vuelta a España.

En el Tour de Francia ganó tres etapas y fue el mejor escalador en 2019. Han sido cuatro años sin ganar una etapa en una de las tres grandes rondas (Francia, Italia, España).

"La espera ha sido larga, es verdad. He quedado segundo en ocasiones", recordó Bardet. "Hoy no pensé mucho en eso. Simplemente en hacer mi carrera a fondo. Fue bien desde el principio, tomé la buena escapada. Después sabía que aunque no ganara tenía el maillot de puntos (de la montaña), así que aposté por la victoria etapa y ha ido bien", celebró.

Tras verse implicado en una importante caída en la 5ª etapa, Bardet quedó fuera de la lucha por la general y ahora concentra sus esfuerzos en las etapas de montaña y en la clasificación de esa categoría.

- Roglic, controlado -

En la clasificación general no hubo cambios notables, ya que favoritos como Primoz Roglic (Jumbo), Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos) y Jack Haig (Bahrain) cruzaron la meta apenas unos segundos después del colombiano Miguel Ángel López (Movistar), pero todos ellos muy lejos de Romain Bardet.

El noruego Odd Christian Eiking (Wanty) sigue líder, ahora con 54 segundos de ventaja sobre el segundo, el francés Guillaume Martin (Cofidis), y 1 minuto y 36 segundos sobre el tercero, Roglic.

El domingo volverá a haber una emocionante jornada de montaña en la 15ª etapa, antes de la jornada de descanso del lunes.

Cuatro puertos destacados están en el menú del domingo: el Alto de Centenera (1ª categoría), el Puerto de Pedro Bernardo (2ª), el Puerto de Mijares (1ª) y el Puerto de San Juan de Nava (3ª), para terminar, justo antes de un final llano en El Barraco, al oeste de Madrid.

Con esa etapa, la Vuelta conocerá cómo afrontan los favoritos la semana decisiva, antes del final de la ronda el domingo 5 de septiembre.

