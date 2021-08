Unos 300 deportistas australianos piden al gobierno luchar contra el cambio climático

Anuncios Lee mas

Sídney (AFP)

Unos 300 deportistas australianos -desde el capitán de la selección de rugby, Michael Hooper, pasando por el extenista Mark Philippoussis- firmaron una petición para que el gobierno emprenda una política más ambiciosa en la lucha contra el cambio climático.

En esta petición online bautizada "The Cool Down" (el enfriamiento) piden al gobierno australiano tomar más medidas para reducir especialmente las emisiones de carbono.

"Como muchos australianos, hemos vivido directamente las consecuencias del cambio climático", dicen los firmantes, entre los que también aparecen el campeón del mundo de surf Mick Fanning, la nadadora Cate Campbell o el rugbier Matt Giteau.

"Por el momento, si la lucha contra el cambio climático fuera los Juegos Olímpicos, Australia no ganaría el oro, no llegaríamos a la final, en realidad no nos clasificaríamos", aseguran.

En los últimos años los australianos, muy aficionados al deporte, han sufrido incendios, una sequía y ciclones de una extraña intensidad que han sido agravados por el cambio climático, según científicos.

Muchos responsables políticos de la coalición conservadora en el gobierno tienen estrechos vínculos con la industria minera y niegan la existencia del cambio climático o buscan minimizar los riesgos.

Otro de los firmantes es el exjugador internacional de rugby David Pocock, quien rechaza las críticas según las cuales los deportistas deben "ceñirse al deporte" y permanecer alejados de la política.

"Ya hemos escuchado eso", tuiteó. Por "la población y las futuras generaciones australianas no podemos quedarnos sin hacer nada".

