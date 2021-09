'Superman' López triunfa en el Gamoniteiro, Roglic más líder de la Vuelta

Anuncios Lee mas

Alto del Gamoniteiro (España) (AFP)

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Movistar) fue el ganador de la 18ª etapa de la Vuelta a España, en una exigente subida final en el Alto del Gamoniteiro, este jueves, apenas unos segundos por delante del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que continúa cómodamente como líder de la general.

'Superman' López se escapó del grupo de favoritos a cinco kilómetros para el final. Alcanzó y luego dejó atrás al español David de la Cruz (UAE) a tres kilómetros del final, y pudo mantenerse en cabeza pese a los intentos desde atrás de Roglic de darle caza.

Consiguió así una victoria de prestigio, en medio de la niebla, en la primera subida de la Vuelta a este puerto asturiano, con 14 segundos de ventana sobre Roglic, que fue segundo, con una breve ventaja por delante del español Enric Mas (Movistar) y del colombiano Egan Bernal (Ineos-Grenadiers).

"Hacía cuatro años que no ganaba en la Vuelta y hacerlo hoy, además en la etapa reina, hace que me sienta orgulloso y me da todavía más motivación. Esta victoria de etapa significa mucho, para los patrocinadores, para los que trabajan en este equipo y para todos. Sabemos todo el trabajo que conlleva este triunfo. Hemos dado un bonito espectáculo", celebró 'Superman' López.

La Vuelta 2021 AFP

La clasificación general no sufre grandes cambios tras esta última etapa de alta montaña en la Vuelta-2021: Roglic refuerza su primera posición y aumenta a 2 minutos y 30 segundos sobre Mas y tiene casi tres minutos de margen sobre Miguel Ángel López.

Antes de esta etapa, Roglic tenía 2:22 de ventaja sobre Mas, que continúa segundo en la general, pero ahora un poco más lejos del primero.

Todo hace apuntar a que el ciclista esloveno va camino a un tercer título consecutivo en la ronda española, que finaliza el domingo con una contrarreloj en Santiago de Compostela.

Roglic, que ya había ganado en esta edición en la primera y la undécima etapa, recuperó el miércoles el liderato de la general en la Vuelta, con una gran victoria en solitario en otra etapa con final en montaña en Asturias, en ese caso en los Lagos de Covadonga.

Últimos diez vencedores de la Vuelta AFP

- Storer, el agitador -

Antes del desenlace, el 'agitador' de la etapa había sido el australiano Michael Storer (DSM), que se fue solo a 70 kilómetros del final.

Storer, que ya ganó en esta edición de la Vuelta dos etapas (la 7ª y la 10ª, ambas en solitario), fue alcanzado a falta de siete kilómetros por De la Cruz.

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que continúa cómodamente como líder de la general MIGUEL RIOPA AFP

El ciclista 'aussie' pudo al menos arrebatar el maillot de mejor escalador a su compañero de equipo francés Romain Bardet por apenas cinco puntos (59 contra 54).

En la subida del temible Gamoniteiro, solo Enric Mas y Egan Bernal pudieron seguir a rueda de Roglic, que pese a no ganar la etapa salió todavía más reforzado de cara a la victoria final.

El viernes, la Vuelta a España vivirá la 19ª etapa entre Tapia y Monforte de Lemos. El trazado cuenta con diversas subidas (dos puertos de segunda categoría y uno de tercero), pero el perfil parece favorable para las escapadas o incluso para una llegada al esprint si ninguna de las aventuras tiene éxito.

© 2021 AFP