Griezmann y Suárez salvan al Atlético ante un Milan diezmado

Anuncios Lee mas

Milán (AFP)

El Atlético de Madrid derrotó este martes 2-1 en San Siro al AC Milan en segunda fecha de la Liga de Campeones, logrando tres trabajados puntos que allanan el camino del conjunto 'colchonero' hacia los octavos.

Ante un Milan que jugó más de una hora con un hombre menos por la expulsión del marfileño Franck Kessié (29), el conjunto del 'Cholo' Simeone respondió al gol del portugués Rafael Leão (20) con el empate de Antoine Griezmann (84) y con un penal convertido por el uruguayo Luis Suárez (90+7).

Con cuatro puntos en dos fechas, el Atlético es segundo del grupo B por detrás de Liverpool (6 puntos), y delante del Oporto (1 punto) y del club 'rossonero' (que no ha sumado).

- Inexperiencia del Milan -

El Milan, que volvía a disputar un partido de Champions en su estadio siete años después, salió con un punto extra de ambición e intensidad al choque, obligado después de su derrota en Anfield (3-2) en la primera fecha.

El último partido del Milan en Champions databa de febrero de 2014, y fue precisamente ante el conjunto del 'Cholo', también saldado con derrota italiana.

Las ocasiones de Brahim (17) y del delantero croata Ante Rebic, salvada esta providencialmente por el arquero Jan Oblak (19) presagiaban el gol local. Y éste no tardó en llegar. En el minuto 20 Rafael Leao sacó un latigazo raso desde dentro del área que puso por delante a los locales.

Ese resultado, después de la derrota sufrida el pasado sábado en la Liga contra el Alavés, hacía saltar las alarmas en un equipo caracterizado hasta hace poco por el férreo blindaje de su defensa, pero que este curso ha recibido al menos un gol en siete de los nueve partidos oficiales que ha jugado.

- Expulsión y Griezmann decisivos -

"Nunca sabemos si es el momento de más dificultad de la temporada pero puede ser uno de ellos", había considerado el técnico Diego Simeone, tras el partido contra el Alavés. Su intuición iba camino de revelarse acertada.

Pero la expulsión del marfileño Kessié por una innecesaria segunda amarilla lejos de su área cambiaría el devenir del choque.

"Once contra once el Milan fue mejor que nosotros. Nosotros no nos recomponíamos. Ya en el segundo tiempo con uno menos se agruparon bien, se defendieron bien, pero metimos todo lo que teníamos", explicó Simeone para la plataforma Movistar.

La posesión, el dominio territorial, y las ocasiones estuvieron en manos de los rojiblancos -de azul este martes en San Siro- a lo largo de todo el segundo acto.

Y el premio lo encontraron con un remate con la zurda de Antoine Griezmann, que había saltado al terreno de juego minutos antes, y con un penal por mano de Pierre Kalulu lanzado raso por el centro por el uruguayo Luis Suárez.

Dos bofetadas para el Milan, que puede empezar a pensar en la Serie A, en la que marcha segundo.

Los cinco, o incluso seis defensas colocados delante del arco defendido por Mike Maignan, dejaron sin embargo algunas fisuras en su muralla defensiva.

Suficiente para que un hambriento Griezmann se reivindicase con su primer gol desde su regreso al Atlético luego de unos primeros partidos discretos.

"Fue un gran gol, de un jugador extraordinario como él. Necesitamos más de él. Obviamente le pediremos más, como él sabe", alabó el 'Cholo'.

Al final, tres puntos crueles para el Milan de Stefano Pioli, pero heroicos para un Atlético que puede afrontar con otra perspectiva el próximo doble duelo ante el Liverpool.

© 2021 AFP