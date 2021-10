Koeman, muy cuestionado, está "harto de tener que defenderme"

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

Ronald Koeman, cerca de ser destituido, según la prensa catalana, afirmó estar "harto de tener que defenderme a mí mismo" en una rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Atlético de Madrid, en la que se mostró relajado y sonriente.

"Buenos días, mis amigos de la prensa. ¡Qué bueno es veros!", se presentó de manera irónica Koeman en su comparecencia, tras haber sido blanco de innumerables críticas después de la derrota 3-0 contra el Benfica en Champions.

"A mí no me han dicho nada (desde el club). El presidente ha estado aquí, pero no lo he visto, estábamos preparando el partido de mañana, luego entrenamiento, entonces no le he visto. Sigo igual, pero tengo orejas y ojos, se filtran muchas cosas", dijo Koeman.

El técnico holandés rechazó responder a una pregunta sobre su relación con el presidente Joan Laporta. "Me quedo todavía", dijo.

"Yo no soy el más importante. El resultado positivo es más importante que una persona. Todo el mundo sabe que estoy aquí por amor al club, he venido en una situación muy complicada", recordó Koeman.

"Estoy harto de tener que defenderme a mí mismo. No tiene sentido (...) No es para hoy, pero un día, me gustaría hablar bien de todo lo que pienso de todo esto", añadió el entrenador holandés.

Preguntado por cómo se encuentra anímicamente, Koeman admitió con una sonrisa que "sinceramente, podría estar mejor".

A un periodista que le preguntó por sus mejores y peores momentos en el Barça, Koeman respondió con humor: "¿El mejor momento? Parece que estoy fuera... ¿El mejor momento? La firma de ser entrenador del Barça. ¿El peor momento? La marcha de Messi".

