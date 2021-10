Tom Brady solo piensa en ganar en su esperado reencuentro con los Patriots

Harry How GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP)

En el umbral de uno de los reencuentros deportivos más esperados, Tom Brady asegura que solo tendrá en mente la victoria cuando enfrente el domingo por primera vez a los New England Patriots, el equipo donde forjó su leyenda en la liga de football americano (NFL).

A sus 44 años, el actual mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers está listo para un emotivo regreso a Foxborough (Massachusetts), donde conquistó seis títulos de Super Bowl durante dos décadas a las órdenes de su mentor y ahora rival Bill Belichick.

Los aficionados de los Patriots tendrán la oportunidad de homenajear a su gran ídolo, a quien no pudieron despedir como merecía cuando decidió marcharse el año pasado a Florida.

Brady, sin embargo, ha intentado restarle carga emocional al juego del Gillette Stadium, insistiendo en que está enfocado en sumar un nuevo triunfo para los Buccaneers, con quienes aspira a revalidar el sorprendente triunfo del pasado Super Bowl, su séptimo anillo.

"No voy a rememorar (el pasado) necesariamente", avisó Brady esta semana. "No creo que este sea el momento para eso. Tendré muchas oportunidades para rememorar mi carrera en el football americano, ninguna de las cuales me interesa ahora mismo".

"Estoy simplemente emocionado por ir allí e intentar ganar a un gran equipo de football. De eso se trata esta semana", remarcó. "No se trata del mariscal de campo, ni del público local, ni de relaciones de 20 años".

- "Obviamente, un gran entrenador" -

Tras arrancar la campaña con dos victorias, Tampa Bay tropezó por primera vez el pasado fin de semana ante Los Angeles Rams, en el choque previo al de los Patriots.

"Se trata de dos buenos equipos de football que se enfrentan. Tenemos que hacer un gran trabajo", recalcó Brady sobre el choque ante New England. "La semana pasada fue una gran prueba y no la superamos. Esta semana tenemos que superar el test".

La mentalidad ganadora de Brady, dentro y fuera de la cancha, fue clave en la dinastía que forjaron los Patriots bajo la dirección del entrenador Bill Belichick, cuya relación con el 'quarterback' sigue siendo estudiada.

Esta semana se abrió un nuevo capítulo con los avances de un próximo libro sobre el funcionamiento interno de los Patriots durante la era Brady-Belichick, que sugiere que el mariscal de campo abandonó la franquicia después de que se negaran a comprometerse con su plan de jugar hasta los 45 años, como mínimo.

Tom Brady (izquierda) celebra con Bill Belichick un triunfo de los New England Patriots en enero de 2018 en Foxborough, Massachusetts. Maddie Meyer GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

El jueves, Brady respondió a las preguntas sobre Belichick con su habitual diplomacia, al tiempo que insistió en que su salida de Nueva Inglaterra el año pasado fue "manejada con la mayor elegancia que pudimos".

"Obviamente es un gran entrenador", dijo Brady sobre Belichick. "Tiene a todo el mundo preparado y hace un gran trabajo con eso. Me enseñó mucho y fue un gran mentor durante mucho tiempo. Y realmente disfruté mi tiempo en Nueva Inglaterra".

"Pero al mismo tiempo, estoy súper entusiasmado con lo que hemos hecho aquí" en Tampa Bay, subrayó. "Tengo un gran grupo de entrenadores. Un grupo increíble de chicos que todavía me motivan y me inspiran a ser lo mejor que puedo ser".

- Nuevo récord a la vista -

Belichick, por su parte, descartó los reportes de esta semana que indicaban que su relación con Brady se había deteriorado antes de su salida.

En cambio, el veterano técnico se deshizo en elogios hacia su antiguo protegido, y sugirió que los recientes comentarios de Brady sobre seguir jugando hasta los 50 años no eran tan fantasiosos como podrían parecer.

"Nada de lo que hace Tom me sorprende. Es un gran jugador. Trabaja duro, se cuida", describió Belichick. "Habla de jugar hasta los 50 años. Si alguien puede hacerlo, probablemente él pueda... es tan duro como cualquier mariscal de campo que hay o haya habido".

En su antiguo hogar, Brady tendrá la oportunidad de batir otro hito en su extraordinaria carrera ya que se encuentra a 68 yardas de pase de superar el récord de 80.358 yardas de Drew Brees, líder histórico de la NFL.

"Sus números son increíbles", concedió Belichick. "Está a punto de superar el récord de pases de todos los tiempos. Ha hecho más que cualquier otro jugador en esa posición en cualquier medida que quieras tomar, ya sean yardas, completas, touchdowns, campeonatos".

"Tom ha tenido una carrera increíble", le reconoció. "No hay suficientes superlativos y adjetivos para felicitarlo por todo lo que ha logrado y sigue logrando, es increíblemente impresionante".

