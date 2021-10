Un FC Barcelona en crisis suma nueva derrota contra el Atlético Madrid

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Tres días después del correctivo sufrido en Lisboa en Liga de Campeones (3-0) contra el Benfica, el FC Barcelona no consiguió alejarse de la crisis en que parece estar sumido, al sumar una nueva derrota, este sábado en campo del Atlético Madrid (2-0), en la octava jornada de LaLiga, y desciende a la novena plaza provisional en la clasificación.

El equipo catalán, que convivía con continuos rumores sobre un posible cese de su entrenador Ronald Koeman, antes del mensaje de apoyo al técnico holandés lanzado este sábado por el presidente Joan Laporta, perdió con goles del francés Thomas Lemar (24) y Luis Suárez (45).

Con este triunfo, el equipo 'Colchonero' empata a puntos con el líder Real Madrid, que el domingo juega en campo del Espanyol (15º).

Laporta afirmó que Ronald Koeman "seguirá siendo entrenador del Barça" las próximas semanas, en unas declaraciones ante los medios este sábado delante del hotel de concentración del conjunto culé en Madrid, antes de enfrentarse al Atlético.

"Ronald Koeman merece un margen de confianza hoy. Por supuesto que no será su último partido porque seguirá siendo entrenador del Barça", declaró Laporta.

Pero el técnico neerlandés, en la tribuna del Wanda Metropolitano, para purgar el segundo y último partido, de los dos encuentros de suspensión, tras su expulsión en Cádiz hace quince días, parecía tenso cuando transmitía sus consignas por teléfono a su asistente, Alfred Schreuder, su relevo en el banquillo.

- Laporta confirma a Koeman -

"Ha estado bien (la declaración de Laporta). Hemos hablado ayer por la noche por teléfono. Después hoy por la mañana, por temas de club, por mi tema. He pedido claridad por parte del club y claridad respecto a su entrenador", dijo Koeman al término del partido.

"Es muy importante, para la confianza del entrenador, para el vestuario también, para que sepa que el entrenador sigue aquí. Somos el Barça, hay que ganar partidos. También es normal esta presión. Existe para cualquier entrenador y también en el Barça. Pero el 'presi' ha hablado bien, ha tomado su decisión, como ha dicho esta tarde, y todo perfecto", añadió..

A imagen del técnico neerlandés, es todo un club el que parece en tensión.

Como prueba, bastaba ver el gesto de rabia de Memphis Depay, a los veteranos Sergio Busquets y Gerard Piqué discutir en el centro del campo tras el primer gol marcado por Lemar, o a Oscar Mingueza y Ronald Araujo hacer lo mismo tras el 2-0, para palpar el malestar que rodea al Barça en este momento.

Por parte del Atlético, la fiesta fue total: una semana después de su sorpresiva derrota en campo del Alavés (1-0), el club madrileño se ha levantado rápido, con un triunfo en San Siro contra el Milan en Champions el martes (2-1) y una victoria de prestigio este sábado contra el Barça.

- Gol de Suárez -

Y los dos triunfadores del partido fueron Lemar y Luis Suárez.

En el primer gol, el francés terminó una gran combinación a tres, con Joao Felix y Luis Suárez (24), antes de dar un pase decisivo, desde la izquierda, en un contragolpe al uruguayo en el 2-0, justo antes del descanso.

Luis Suárez mostró que no ha perdido eficacia de cara al gol. Aunque no celebró su tanto, pidiendo perdón con sus manos, hacia un club en el que jugó de 2014 a 2019, aunque hizo luego un gesto con sus dedos, marcar un número de teléfono, en un posible guiño al llamado que le hizo en su día Koeman para anunciarle que no iba a seguir en el equipo.

En los otros partidos, el Valencia, 8º clasificado, delante del Barcelona, no pudo pasar del empate sin goles en campo del Cádiz (14º).

Por su parte, Osasuna ascendió a una prometedora 5ª plaza con un trabajado triunfo contra el Rayo Vallecano (6º), gracias a un gol en el descuento de Manu Sánchez (90+1).

Por último, el Mallorca (11º) se impuso por 1-0 al Levante (17º), con un tanto de Angel Luis Rodríguez (74).

© 2021 AFP