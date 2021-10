La destrucción de la Amazonía traería un "apocalipsis" mundial, alertan sus guardianes

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) Leonidas Iza (izquierda), el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) Marlos Vargas (centro) y el líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Gregorio Mirabal, participan en un ritual durante la inauguración de una radio comunitaria en Unión Base, en la provincia de Pastaza, Ecuador, el 24 de septiembre de 2021 s Nationalities of Ecuador (CONAIE) Leonidas Iza (L), the president of the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE) Marlon Vargas (L), and the president of the Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin (COICA) Gregorio Mirabal, take part in a ritual during the inauguration of a community radio in Union Base, Pastaza province, Ecuador, on September 24, 2021. Iza assured AFP that the CONAIE agreed to dialogue with Ecuadorean President Guillermo Lasso, to whom they demand the suspension of the hike of fuels.

RODRIGO BUENDIA AFP