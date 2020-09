Retorno a las aulas: entre el rebrote, la incertidumbre y el miedo

12,5 millones de alumnos regresan a las aulas este martes en Francia, cuatro días después de que las autoridades tomaran medidas urgentes ante la progresión de casos de contagio de Covid-19 ( 6111 en solo 24 horas). Distancia social, mascarillas, desinfección. Hasta dónde los gestos sanitarios podrán evitar las infecciones en los establecimientos escolares? La incertidumbre es total.

Anuncios Lee mas

Se trata de un inicio de clases inédito, como cuando se regresa a las aulas después de la guerra. La diferencia es que la pandemia no se ha ido de Francia. Al contrario, el gobierno admitió la semana pasada que el número de contagios estaba creciendo. Entre la población, el temor a una segunda ola también aumenta.

El panorama es bastante sombio.Si la epidemia evoluciona en las zonas aledañas a un establecimiento educativo, la enseñanza se hará medio tiempo presencial y medio tiempo en casa. Si el virus entra al establecimiento, las clases afectadas serán suspendidas y se contempla, incluso, el cierre de todo el recinto educativo.

La incertidumbre del primer dia

Con las mascarillas puestas, pero amontonados en la acera como antes de la pandemia, padres e hijos escucharon a las directivas lanzar las consignas a seguir en esta “nueva normalidad” escolar. A partir de este martes 1 de septiembre 2020, los alumnos mayores de 11 años deben portar obligatoriamente la mascarilla al interior del establecimiento escolar y todos deben lavarse las manos antes de salir de casa y, nuevamente, antes de ingresar al salón de clase.

Sin eliminar tajantemente la práctica, Jean Michel Blanquer, ministro de Educación, alertó a los padres de los más pequeños (jardines infantiles y preescolares), acostumbrados a acompañar a sus hijos hasta el salón de clase que en “principio se debe evitar al máximo el contacto entre los adultos”. Y a las directivas de los establecimientos las llamó a “hacer prueba de pragmatismo”. La generalidad de la orden del titular de la cartera de educación deja en los responsables de las instituciones escolares tomar la decisión sobre el acceso o no de los apedree de familia a los salones de clase a la hora de dejar a sus pequeños.

Consignas a última hora

Muchos padres afirman no haber recibido ningún protocolo de bioseguridad. En realidad, las autoridades educativas sí enviaron un texto de 16 páginas con los pormenores de este inédito regreso a clases. Pero lo hicieron justo la víspera y por correo electrónico. “Además de hacerlo tarde, muchos de los padres no tienen acceso o simplemente no están familiarizados con internet” precisa Andrea Martin, mama de dos estudiantes que cursan la primaria

Como madre sindicalizada en la Federación de Consejos de Padres de Escolares (FCPE), ella tiene su opinión dividida respecto a la decisión gubernamental de retornar a las clases en medio de una segunda ola del Coronavirus en Francia: “Por un lado, siento el deseo de que mi hijos continúen estudiando porque yo viví el confinamiento y sé lo que es la escuela en casa. Pude darme cuenta de los límites de ese ejercicio, los limitaciones del aprendizaje y sobre todo, la frustración y la pérdida de vida de mis hijos durante ese tiempo por más que como padres hiciéramos todos esfuerzos. Jamás lograría hacer como madre lo que se puede hacer en la escuela. Imaginar que eso se va a reproducir durante seis meses más, en el invierno o durante un año, me parece terriblemente dramático”.

Durante la pandemia, la educación “online” mostró sus enormes limitaciones. Internet no es un medio universal ni para las familias, ni para los docentes. Al mismo tiempo, Andrea Marín reconoce los enormes límites que impone la realidad escolar a las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Sus hijos van a una escuela primaria que alberga los hijos de 500 familias en el distrito 13 de Paris.

“Establecer un protocolo en escuelas que son todas diferentes, con arquitecturas diferentes, geometrías diferentes y, sobre todo, con población de padres de familia tan diferentes, implicaría hacer tantos protocolos como escuelas. En ese sentido, la labor del director de cada escuela es importantísima y titánica. Y lo que más me preocupa es el tiempo que tuvieron para poner en marcha este protocolo. Las directivas no lo conocieron en julio o en agosto. Lo conocieron ayer, a última hora!”.

Faltan aseos, agua y jabón

La presidenta local del sindicato de padres FCPE, Elodie Michad, reconoce que, si bien el protocolo fue dado a conocer a última hora por el ministerio de Educación, el personal de las escuelas logró ponerlo en marcha a tiempo, pero insiste en la ausencia de una infraestructura que garantice el cumplimento de esas normas. “Seguimos deplorando la falta de baños, de puntos de acceso al agua, de jabón porque no basta con tener sanitarios y grifos, sería bueno también contar con jabón. Sabemos que en Paris hay clases que debieron doblar el número de alumnos y que, para evitar el contagio, lo ideal es que hayan pocos alumnos por clase para guardar el distanciamiento social”.

Este regreso a clases en tiempos de pandemia implicó en Francia abastecer a todos los establecimientos escolares de productos hasta ahora desconocidos en el mundo escolar: mascarillas, gel anti bacterial. “Se ha hecho una primer aprovisionamiento y ese material tendrá que reabastecerse. Nosotros en la FCPE de Paris vamos a estar muy vigilantes para que así sea”, asegura la líder sindical.

RépondreTransférer

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo