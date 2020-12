La vacuna franco-británica de Sanofi y GSK se retrasa al menos hasta fines de 2021

Duro revés para el laboratorio Sanofi, el laboratorio con sede en Francia anunció este viernes que la vacuna candidata que está desarrollando contra el Covid-19 no es tan efectiva como se esperaba, y que una nueva fase de mejora tendrá que comenzar, postergando su lanzamiento. La compañía esperaba ponerlo a disposición en el primer trimestre de 2021, pero ahora tendrá que esperar hasta el final del próximo año, en el mejor de los casos.

Anuncios Lee mas

El tiempo récord y la eficacia de las vacunas de Moderna y Pfizer podrían habernos hecho olvidarlo, y Sanofi nos lo recuerda: desarrollar una vacuna es complicado. El laboratorio francés, en asociación con la empresa británica GSK, ha anunciado que los resultados de las fases 1 y 2 de su ensayo clínico no son concluyentes.

Si bien la vacuna candidata induce una respuesta inmunológica en los adultos menores de 50 años, se considera insuficiente para las personas mayores. Por lo tanto, es necesario revisar y optimizar la fórmula. Sanofi espera lograrlo para febrero y lanzar una fase de prueba complementaria en ese momento. El laboratorio ya había comenzado a estudiar la cuestión. Ya se han realizado pruebas de una nueva fórmula en un modelo animal y los resultados se consideran alentadores.

A diferencia de Pfizer y Moderna, el producto desarrollado por Sanofi no es una vacuna de ARN: se dice que contiene partículas pseudovirales. Esta técnica consiste en sintetizar algo que se asemeja a un virus, una cáscara vacía en la que nuestro sistema inmunológico puede entrenarse.

En teoría, esta tecnología es muy efectiva, pero también es muy compleja de desarrollar, lo que explica las dificultades encontradas.

► Un retraso sancionado por los inversores

Thomas Triomphe, el vicepresidente ejecutivo de Sanofi Pasteur, no oculta su decepción. La esperanza de producir mil millones de dosis en 2021 se esfuma. Pero no se trataba de rendirse. "¿Cómo podemos imaginar que decidiríamos parar si en unos pocos meses la mitad de los productores de vacunas no consiguen producir suficientes dosis? "o "si hay un problema con una vacuna? "argumenta Thomas Triomphe.

Corresponde entonces a las autoridades decidir si se hace un pedido, decisión que será "mucho más esclarecedora" de lo que Sanofi aún cree. Este argumento no es suficiente para los inversores. En la Bolsa de París, las acciones de Sanofi perdieron más del 2% en la mañana del viernes.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo