La OMS intenta calmar el revuelo en torno a la vacuna AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud asegura que lo único que sabemos hasta ahora de esta vacuna es que es eficaz. Pero, después de que varios países europeos hayan suspendido su aplicación, los últimos en hacer una pausa en la vacunación han sido este lunes España, Alemania, Francia e Italia; una pregunta recorre Europa: ¿esta vacuna contra el Covid-19 provoca efectos secundarios graves?

“No hay ninguna razón por la que no se pueda vacunar con AstraZeneca”, asegura la OMS. La organización recuerda, según informa el corresponsal de RFI en Ginebra, que suspender un producto en caso de efectos secundarios no es excepcional, es más, es una prueba de que el sistema de vigilancia funciona y hoy en día no hay ninguna prueba que vincule los casos de trombosis que han padecido algunos pacientes tras haber recibido una dosis de AstraZeneca.

Pero entonces, ¿por qué tanto revuelo en los países europeos? La jefa científica de la OMS, Soumya Swaminathan, dice que entiende las dudas de los europeos, pero no comprende porque se ha puesto en modo pausa el uso de la vacuna. “Al menos 2,6 millones de personas han muerto por Covid. Y entre los 300 millones de dosis que han sido administradas a través del mundo, no ha habido ningún muerto relacionado directamente con las vacunas. Así que creo que debemos estudiar la situación de muy cerca, no queremos que a la gente le entre el pánico”, afirma.

Tal vez ya sea demasiado tarde para la gente que no estaba muy convencida de vacunarse. Cuando el gobierno de tu país, y ya van doce, suspende un medicamento a la espera de estudiar si ese producto tiene que ver con casos de trombosis, es lógico que algunos ciudadanos se echen para atrás. La excesiva prudencia de los europeos tal vez acabe por hacer un flaco favor a los que están gestionando las campañas de vacunación, sobretodo ante un virus desconocido, el SARS-CoV2 que ha provocado la peor pandemia de la historia del último siglo.

La Agencia Europea del Medicamento repite desde este lunes que los beneficios de la vacuna AstraZeneca para prevenir el Covid-19 son superiores a los riesgos de tener efectos secundarios. Con la multiplicación de la suspensiones nacionales, el Comité de vigilancia farmacológica y de evaluación de riesgo de la agencia, va a profundizar sus análisis y emitirá su opinión el jueves.

Por lo pronto, según la agencia, los casos de trombosis después de la inyección de AstraZeneca, son inferiores a los que generalmente se constatan en la población europea. Todo hace pensar que se relanzarán las vacunas con AstraZeneca en los próximos días.

