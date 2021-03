Covid-19: Instauran un "proxímetro" para hacer cumplir la distanciación social

Frente a los diversos contratiempos alrededor de la campaña de vacunación en Europa, las medidas y restricciones siguen siendo la principal arma contra el Covid-19. En la frontera franco-suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) cree haber encontrado una herramienta para hacer cumplir la distanciación social: un “proxímetro”.

Con nuestro corresponsal en Ginebra, Jérémie Lanche.

Todos las personas que van a trabajar en modo presencial a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) deben llevar una especie de caja que vibra en cuanto se acercan demasiado a otra persona. Aunque pueda parecer intrusivo, el dispositivo es realmente muy eficaz.

"Estoy a 1,95 m de usted y el dispositivo me avisa que no estamos a 2 m de distancia", dice Jacques Fichet quien se familiarizó rápidamente con el proxímetro. Como todos los empleados del Cern, a menudo tiene que llevar un dosímetro para medir la radiactividad recibida en determinados laboratorios. Así que un dispositivo más no lo sorprende: "No es más complicado que un teléfono inteligente que vibra en tu bolsillo. Al principio, los teléfonos inteligentes eran molestos cuando sonaban en público y ahora estamos acostumbrados”.

El proxímetro vibra en cuanto el usuario permanece más de 30 segundos a menos de dos metros de otra persona. “Un poco confuso al principio", admite Rachel Bray, "pero al final muy útil. Nos obliga a mantener mejor la distancia. Me he dado cuenta de que ahora no me acerco demasiado a la gente”.

Los datos de los dispositivos se transmiten al servicio médico, que tiene que gestionar unos diez casos positivos de Covid-19 cada semana en el Cern. Cerca de 11.000 personas trabajan normalmente allí y el proxímetro es uno de los posibles sistemas que permitirán a volver a trabajar de manera presencial, según explica el jefe de la unidad de seguridad y salud laboral, Christophe Delemare: "El interés de usarlo será aún mayor con muchas más personas en el Cern. Tal vez haya gente que está harta de llevar máscaras, por lo que el hecho de tener esto puede permitirnos identificar de nuevo las situaciones de riesgo. "

El dispositivo ya ha demostrado su eficacia: varios casos de positivos han sido constatados gracias a los datos recuperados por los proxímetros.

