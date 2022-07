Caída de la vacunación infantil inédita en 30 años por covid y desinformación

Estados Unidos

Una niña cubana de 3 años recibe una dosis de la vacuna cubana Soberana Plus en el Hospital Juan Manuel Márquez de La Habana, el 24 de agosto de 2021.

RFI entrevistó a Rebecka Jonsson, responsable de proyectos de Salud Global Infantil de Unicef sobre la caída continua más fuerte que ha tenido la vacunación infantil contra enfermedades como la difteria, el tétanos y la poliomielitis en casi tres décadas, según un informe de la OMS y Unicef. "Hay que luchar para que las niñas y los niños alcancen a celebrar sus cinco años de edad", explicó.

La proporción de niños que reciben las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis (DTP) ha caído del 86% en 2019 a solo el 81% en 2021. Esta vacuna se utiliza como indicador clave de la cobertura de inmunización en todo el mundo.

Pandemia de Covid-19

Las razones de este descenso son múltiples: conflictos, incremento de la desinformación y problemas de suministro o de continuidad de la atención relacionados con la pandemia de Covid-19.

Sobre este último aspecto, Rebecka Jonsson, responsable de proyectos de Salud Global Infantil de Unicef, explicó a RFI que "se han priorizado recursos para luchar contra la pandemia y por eso algunas campañas de vacunación se pusieron en pausa. Éstas, por el momento, no han sido retomadas".

Un niño reacciona a la inyección durante una campaña nacional de vacunación contra el sarampión, la rubeola y la poliomelitis, apuntando a todos los menores de 15 años, en Nkozi town, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Octubre 2019. AFP - BADRU KATUMBA

También hay "numerosos niños que viven en zonas de conflicto muy remotas a las que es muy difícil acceder". En cuanto a la información falsa, Rebeca Jonsson explicó que ésta "causa reticencia (entre los padres) para vacunar a las niñas y a los niños".

Zonas remotas

Sobre las consecuencias de esta situación para la población mundial infantil, Jonsson subrayó que "un niño que no recibe esa primera vacuna en zonas remotas corre más riesgos, si de pronto padece por ejemplo una neumonía, porque no solo no ha recibido esa vacuna específica, sino que tampoco puede acceder a otros servicios de salud que necesita para luego recibir el tratamiento y recuperarse de la neumonía, que sigue siendo la primera causa de mortandad para los niños menores de cinco años".

"En los primeros meses de 2022 también se ha observado que han aumentado los casos de sarampión un 79% en comparación con 2021. La poliomielitis está apareciendo donde antes no estaba, donde había sido erradicada", agregó.

"Los niños que no han sido vacunados no están preparados para luchar contra las enfermedades porque no han tenido esa prevención de las vacunas. Por eso hay que luchar para que los niños y niñas sean vacunados", explicó también Jonsson

Con información de AFP

