Tres preguntas sobre la viruela del mono y sus formas de contagio

Con más de 19.000 casos en 76 países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 23 de julio a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de alcance Internacional, su máximo nivel de alerta. RFI habló con el doctor Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Por Patricia Páez.

RFI: ¿Qué se recomienda a las personas para evitar el contagio?

Dr. Javier Membrillo: Aunque es cierto que puede contagiarse por gotas respiratorias, ese contagio es muy difícil y poco probable. Requiere un contacto muy íntimo y aun así es difícil. No se trata del covid, no es una enfermedad que se puede contraer paseando por la calle, en un centro comercial, en un evento público.

El contagio se produce fundamentalmente por el contacto piel con piel con las personas que tienen esas lesiones cutáneas. Lo que hay que hacer es evitar el contacto con personas que tienen los síntomas compatibles. Especialmente lo que vemos es que casi todos los casos se deben a contacto íntimo piel con piel durante el acto sexual.

Debemos evitar tener relaciones sexuales con personas que tengan síntomas o lesiones cutáneas compatibles con la enfermedad. El preservativo no nos protegería completamente, aunque la viruela se comporte como una enfermedad de transmisión sexual. No está comprobado que se produce el contagio a través de los fluidos, como el semen, el flujo vaginal, etc. Por ese motivo, el preservativo por sí solo no protegería del contagio con una persona que, por ejemplo, tenga las lesiones características de la enfermedad en la pelvis.

RFI: Sabiendo que esta es una enfermedad endémica, propia de zonas tropicales africanas, ¿por qué es Europa la región más afectada?

Dr. Javier Membrillo: Porque el entorno en el que se han establecidos las cadenas de contagio es difícil de controlar. Una vez que la enfermedad ha entrado a circular en el entorno de personas, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, o que participan en fiestas con relaciones sexuales esporádicas con parejas desconocidas, y no cumplen las medidas higiénicas, es muy difícil interrumpir la cadena de transmisión. Nos encontramos con la dificultad añadida que el preservativo no protege totalmente de la enfermedad.

Se ha interpretado de que la enfermedad se está transmitiendo fundamentalmente en grupos de hombres que tienen sexo con hombres, y por ende, que es una enfermedad exclusiva del colectivo homosexual. Por eso, hay pacientes heterosexuales que se están contagiando porque no toman de precaución. Por ejemplo, estoy pensando de un caso que atendimos hace un mes de un varón heterosexual que tuvo una relación sexual con una prostituta sin preservativo y se contagió.

RFI: Tras la alerta máxima de la OMS, ¿Cuáles son las medidas que los países deben poner en marcha?

Dr. Javier Membrillo: Primero, información a la población, para entender cómo se transmite la enfermedad y cómo prevenirla. Lo segundo, esta alerta debería favorecer la cooperación entre países para acceso a vacunas y tratamientos antivirales.

Si tenemos en España problemas de acceso a estos tratamientos ¿qué más no tendremos en otros países con nivel socioeconómico menor? En África esta enfermedad lleva entre nosotros desde siempre, tenemos fallecidos todos los años y nadie se ha preocupado de apoyar a esos países en vacunar ni en dar tratamiento a pacientes graves.

Al final, tarde o temprano, en un mundo con más de mil millones de viajes internacionales todos los años las enfermedades que desatendemos en países en vías de desarrollo acaban afectándonos a nosotros.

En último lugar, ya que estoy hablando desde España, es fundamental tener profesionales entrenados y preparados específicamente para detectar y tratar estos casos. España sorprendentemente, en el año 2022, sigue siendo el único país de la Unión Europea que no tiene reconocida la especialidad de enfermedades infecciosas. Esto puede haber influido en que no detectemos los casos con síntomas que se escapan de lo habitual y que no los estemos tratando adecuadamente.

► Escuche nuestra entrevista completa.

Entrevista a Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

