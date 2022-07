El caso de la mujer española que logró controlar el VIH sin tratamiento por años

Salud

Un grupo de médicos del hospital CLÍNIC de Barcelona presentó esta semana el caso excepcional de una mujer española que ha conseguido controlar el virus del sida sin ningún tratamiento durante 15 años.

Por Patricia Páez.

Bautizada como la “paciente de Barcelona”, una mujer fue diagnosticada en 2006 con una infección aguda de VIH y luego fue incluida en un ensayo médico durante nueve meses en el que se buscaba reforzar su sistema inmunológico.

Tras la suspensión del tratamiento, el virus quedó indetectable y su sistema ha conseguido un control absoluto de la replicación del VIH durante ya 15 años, lo que se denomina “una curación funcional”.

“Este caso es diferente al del paciente de Berlín, quien ya no tiene virus en su organismo. Ella tiene el virus en el organismo. Tiene carga viral indetectable en la sangre, porque no somos capaces de ver que haya ningún tipo de replicación, pero si sacamos las células de la paciente y las cultivamos, sí que somos capaces de reproducir el virus, es decir, que la paciente lo tiene viable en su organismo. Por eso hablamos de una cura funcional. Su propio sistema inmunológico lo está controlando de manera muy eficiente“, explicó a RFI el doctor Juan Ambrosioni, parte del equipo del hospital CLÍNIC que lideró la investigación.

En una conferencia de prensa, el equipo de Ambrosioni destacó que “la paciente no tenía factores genético clásicos asociados al control del VIH”. Además, ella no era una controladora de élite de la enfermedad, es decir, no pertenece a un grupo que representa menos del 1% de los pacientes infectados y que se caracteriza por controlar la replicación del virus sin haber empezado tratamiento.

Virus indetectable, cero posibilidad de contagio

“Mientras el virus se mantenga indetectable, ella no puede transmitir el virus. Cada vez lo controla de mejor manera porque tiene un reservorio viral cada vez más pequeño, pero no podemos saber si en el futuro ella pueda perder este control”, comenta el Dr. Ambrosioni.

Aunque todavía no se pueda curar la enfermedad, los médicos identificaron el mecanismo de control del virus de la paciente, lo que abre las vías para nuevos estudios en el desarrollo de tratamientos que aumenten la respuesta natural del paciente frente al virus y así puedan vivir sin la necesidad tomar antirretrovirales.

“Haber entendido de forma clara cómo es que se controla la replicación abre en la perspectiva a diseñar estrategias que puedan realizar lo mismo. Estamos hablando de años de investigación, porque aun si tuviéramos el componente o el compuesto farmacológico exacto capaz de estimular estas subpoblaciones de la inmunidad innata de la paciente, habría que hacer un ensayo clínico para ver si esto es replicable en otras personas y tener un tiempo de seguimiento que permitirá corroborarlo. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos varios años”, destaca el doctor.

Un paso más en la lucha contra el VIH

Ya son más de 38,4 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido por el nombre de VIH. Este virus afecta al sistema inmunitario, atacando y destruyendo las células CD4, un tipo de glóbulos blancos que combaten las infecciones del cuerpo. En su fase más grave, el virus produce el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), lo que deja al sistema inmune dañado y al organismo expuesto a muchas enfermedades.

En la actualidad, se ha logrado crear un tratamiento antirretroviral efectivo que evita la replicación del VIH y mejora la calidad de vida de los pacientes, pero si se detiene el tratamiento, el virus continúa replicándose. Es por esta razón que el caso de la paciente de Barcelona, quien ha pedido estar en el anonimato, es un caso excepcional.

“Lo que podría hacer es encontrar personas que, como ella, funcionalmente controlarán de manera muy prolongada el virus. Si esto algún día se va a transformar en que lo elimine completamente del organismo, nadie lo puede predecir, pero es el objetivo. Esperamos que la paciente abra las perspectivas de ensayos clínicos que nos permitan obtener algo similar en otras”, concluyó el doctor Ambrosioni.

