Un club noruego de fútbol despide a su entrenador, acusado de racista

Oslo (AFP)

El club de fútbol Stromsgodset, de la primera división noruega, despidió el viernes a su entrenador, el danés Henrik Pedersen, acusado de racista, algo que él rechaza.

"El Stromsgodset Toppfotball y su entrenador Henrik Pedersen acordaron hoy poner fin a su colaboración profesional. Los implicados comparten el mismo deseo de traer la serenidad al club", anunció el equipo de la ciudad de Drammen (sureste) en su página de Facebook.

Desde hace varios días, el entrenador danés era acusado, incluso por sus jugadores, de haber realizado comentarios racistas (cuyo contenido se desconoce). Pedersen, de 43 años, que lleva al cargo del Stromsgodset desde 2019, rechaza esas alegaciones.

"No es el final que deseaba. No estoy para nada de acuerdo con las acusaciones que se me han hecho ni con cómo se ha llevado el proceso", reaccionó Pedersen, según recoge su club.

"Las acusaciones según las cuáles realicé comentarios discriminatorios contrastan con mis valores como hombre y dirigente. Siempre he defendido la tolerancia cero contra toda forma de prejuicios o discriminaciones sobre la base del color de la piel, la etnia, el sexo o la orientación sexual y religiosa", añadió.

El consejo de administración del Stromsgodset reiteró en un primer tiempo, a principios de semana, su confianza en Pedersen, para dar marcha atrás tras múltiples reuniones con los jugadores.

