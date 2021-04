Cacique Raoni dice a Biden que Bolsonaro miente y pide ignorarlo

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

El cacique brasileño Raoni Metuktire pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ignorar a su par Jair Bolsonaro en un mensaje divulgado un día después de que Brasilia hiciera pública una carta ratificando ante Washington sus metas ambientales.

"Él ha dicho muchas mentiras", dijo el reconocido líder indígena en el video de casi cuatro minutos difundido por el Instituto Raoni este viernes. "Si este presidente malo le dice alguna cosa, ignórelo (...) Él [Bolsonaro] está queriendo liberar la deforestación en nuestra selva, incentivando invasiones en nuestras tierras", agregó.

El líder kayapó, quien se estima ronda los 90 años, es internacionalmente conocido por su lucha en defensa de la preservación de la Amazonía.

Raoni pide ayuda a Biden para "encontrar un camino, una solución para preservar el medio ambiente". "Estoy triste por saber que todo lo que he hecho en pro del medio ambiente está cada día más amenazado".

El jueves la presidencia brasileña divulgó una carta de siete páginas, previa a la cumbre de Jefes de Estado sobre cambio climático que se celebrará el 22 de abril, en la cual Bolsonaro dice estar dispuesto a trabajar para cumplir las metas ambientales del país en el marco del Acuerdo de París, y para esto pide recursos de la comunidad internacional.

La destrucción de la selva amazónica, recurso clave en la lucha contra el cambio climático, aumentó durante la gestión del mandatario de ultraderecha que llegó al poder en enero de 2019.

En ese año, durante su primer discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bolsonaro dijo que Raoni era utilizado por gobiernos extranjeros para impulsar sus intereses en la Amazonía y cuestionó su liderazgo.

Raoni, por su parte, ha contestado en diversas ocasiones las posiciones de Bolsonaro, quien defiende la explotación minera y agropecuaria de reservas naturales y tierras indígenas.

En enero, el emblemático defensor de la Amazonía, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar a Bolsonaro por "crímenes contra la humanidad", por "perseguir" a los indígenas, destruir su hábitat e ignorar sus derechos.

"Ayúdeme, y también le ayudaré para que podamos conseguir sólo cosas buenas. Yo no sé decir su nombre, pero usted ya me conoce. Me llamo Raoni. No estoy aquí bromeando. Siempre luché por la permanencia de esta floresta", dijo el cacique en el video grabado en su lengua, con subtítulos en portugués e inglés.

