Cambio generacional o ignorancia: alegatos de políticos de EEUU en escándalos sexuaes

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Andrew Cuomo, quien recientemente renunció a su cargo como gobernador de Nueva York entre denuncias de conducta sexual inapropiada, achaca su comportamiento -como muchos otros políticos- a las cambiantes normas culturales, una defensa que los críticos consideran una estrategia para eludir su responsabilidad.

Cuomo, de 63 años, ha insistido en que siempre actuó dentro de los límites, incluso cuando varias mujeres, incluidas exempleadas, empezaron a declarar en su contra.

Pero el martes, una semana después de la publicación de un informe demoledor de la oficina del fiscal general del estado, con acusaciones que incluían tocamientos inapropiados e intimidación a los acusadores, el político dijo que ahora se da cuenta de que los límites habían cambiado.

"Me he familiarizado demasiado con la gente. Mi sentido del humor puede ser insensible y desagradable", dijo el gobernador en un largo discurso en el que anunció su renuncia.

"En mi mente, nunca he cruzado los límites con nadie", dijo el líder estatal de casi tres mandatos.

"Pero no me di cuenta de hasta qué punto se han redibujado los límites. Hay cambios generacionales y culturales que no aprecié del todo", subrayó.

Cuomo, que con frecuencia pregonaba sus esfuerzos para acabar con la discriminación laboral, no es el único hombre poderoso acusado de conducta sexual inapropiada que atribuye su comportamiento a la ignorancia.

- "Toma de poder" -

El exsenador Al Franken, que renunció al Congreso de Estados Unidos en 2017 después de ola de acusaciones de tocamientos y besos no consensuados, dijo que "aprendió de las historias recientes" que cruzó "un límite para algunas mujeres."

El mismo presidente Joe Biden ha enfrentado varias acusaciones de contacto físico inapropiado, que él y sus partidarios atribuyen a su estilo cálido.

Durante su campaña para la Casa Blanca, Joe Biden fue acusado por múltiples mujeres de tocamientos inapropiados WIN MCNAMEE GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

"Así que invadí tu espacio. Lamento que esto haya sucedido", dijo Biden, cuando se le pidió que se disculpara durante su campaña en 2020.

"No lo lamento en el sentido de que piense que hice algo que estaba diseñado intencionalmente para hacer algo malo o ser inapropiado".

Para Jean Sinzdak, directora asociada del Centro de Mujeres Estadounidenses y Política de la Universidad de Rutgers, esa defensa es "un argumento poco sincero y que no tiene sentido".

"Este comportamiento siempre ha sido inapropiado", dijo a la AFP. "No hay nada nuevo en el hecho de que sea inapropiado".

"Lo que sucede es que ahora nuestra sociedad entiende que es inapropiado, que las mujeres han estado sufriendo por esto durante mucho tiempo, y ya no es aceptable que sufran".

Audrey Nelson, una experta en comunicación de género en Colorado, calificó de "chivo expiatorio" que Cuomo culpara a una desconexión generacional.

"El espacio personal es el espacio personal", dijo a la AFP. "No es generacional".

La invasión de ese espacio, "si se quiere reducirlo a un simple concepto, se trata de poder", dijo Nelson.

Recordó el mandato del expresidente demócrata Bill Clinton, acusado por múltiples mujeres de acoso sexual en la década de 1990, y quien, según Nelson, "era conocido por tirar de la gente" cuando la saludaba.

"Le dabas la mano, entonces te agarraba por la parte superior del brazo y te tiraba hacia dentro", dijo Nelson. "La toma de poder".

Lo mismo ocurrió en el caso de Cuomo, añadió: "Se trata de conquistar".

- "Buenas intenciones" -

Numerosos políticos republicanos, entre ellos el expresidente Donald Trump y el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, también fueron acusados de agresión sexual.

El expresidente estadounidense Bill Clinton (C) estrecha la mano a sus partidarios en 2014 MICHAEL MATHES AFP/Archivos

Sinzdak elogió el movimiento #MeToo por "poner de relieve los problemas de acoso y abuso, y dar a las mujeres una voz y una plataforma para compartir sus historias."

"Ha sido el equivalente a un terremoto cultural en el mundo político, y vamos a sentir las reverberaciones durante mucho tiempo", dijo.

Para Nelson, parte de ese terremoto significa que las "intenciones" -que los políticos, incluido Cuomo, han citado para explicar que nunca quisieron hacer daño- ya no son una excusa válida para justificar el mal comportamiento.

"Sean conscientes. Presten atención", dijo. "El infierno está lleno de gente con buenas intenciones".

© 2021 AFP