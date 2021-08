El negro, bandera del radicalismo

¿Es el negro el color del radicalismo por excelencia? Representa tanto a los piratas, los anarquistas, como a los fascistas italianos, las Panteras Negras y, más recientemente, al grupo Estado Islámico.

Anuncios Lee mas

Por Sabine Cessou, para la serie "Códigos y colores de la política".

Se dice que la bandera negra de los piratas apareció por primera vez en 1700 frente a las costas de Santiago de Cuba, en el mástil de un barco dirigido por un francés. El objetivo: asustar, para que los barcos atacados se rindan sin luchar, y de lo contrario se izaba la bandera roja, que significaba "sin piedad". La bandera negra, para aterrorizar mejor, podía representar una calavera, fémures cruzados o un esqueleto y un reloj de arena, aludiendo a la brevedad de la vida.

¿Podemos hacer que los colores digan lo que queramos, por los significados que se acumulan con el tiempo? El negro, paradójicamente, es tanto un signo de luto como de revuelta o, por lo contrario, del orden establecido. Es el color de la sotana del sacerdote, de la toga del abogado y del magistrado, y hoy es una marca de elegancia ("el vestidito negro"), e incluso de poder (berlinas negras para los viajes oficiales).

De los anarquistas a las "camisas negras"

La bandera negra, signo de luto y de revuelta a la vez, ondea en 1871 durante la Comuna de París, una insurrección violentamente reprimida. Once años más tarde, en 1882, el movimiento anarquista francés bautiza su periódico como Le Drapeau Noir (La Bandera Negra), mientras que la escritora feminista y activista libertaria Louise Michel marcha con una enagua negra colgada del extremo de un palo de escoba, en señal de "luto por nuestros muertos y nuestras ilusiones". El negro es entonces visto como un "no color" y se refiere al "no Estado" de los anarquistas, un ideal universal.

La bandera oscura se utiliza en México, donde el revolucionario Emiliano Zapata la adopta en 1910, junto con el lema "Tierra y Libertad". En Ucrania, el anarquista Néstor Majnó se distingue entre 1918 y 1921 por levantar un ejército insurreccional de 50.000 hombres bajo la bandera negra, dispuesto a dar la batalla tanto a los rusos blancos como al Ejército Rojo. Estas tropas son aplastadas y Nestor Makhno será enterrado en el cementerio del Père-Lachaise, después de haber sido trabajador de Renault durante su exilio francés.

Por su parte, las "camisas negras" de la Italia de Mussolini aparecen en 1919, ubicadas en el otro extremo de los anarquistas en la escena política. Los milicianos de los Fasci Italiani di Combattimento (fasces italianos de combate), término tomado de la antigua Roma, dan su nombre al "fascismo". La organización paramilitar defiende un "hombre nuevo" y un autoritarismo opuesto a los valores liberales del Siglo de las Luces. Prefigura el nazismo, que prefiere el color pardo.

Mussolini y las 'camisas negras', en octubre de 1922. © AFP

Mayo del 68, los roqueros o la sacralidad islámica

La bandera negra de los anarquistas resurge en mayo del 1968 en el "Boul'Mich'" (Bulevar Saint-Michel) de París. El negro también se convierte en uno de los signos de identidad de los roqueros de todo tipo, desde los Chaussettes noires (Francia, 1960) hasta los Black Keys (Estados Unidos, 2001), pasando por el hard rock y el "post punk", sobre todo entre los aficionados al look gótico. "Es una evolución sociológica. El negro, rechazado por una larga tradición cristiana [...] ya no es considerado como una ausencia de color de los burgueses puritanos, sino como un color", explica Hervé Fischer, autor de Los colores en Occidente, de la Prehistoria al siglo 21 (Bibliothèque illustrée des histoires, 2019).

Símbolo de la revuelta contra el sistema de castas en India, esgrimido en los años 40 por el Movimiento de Autorrespeto (Thantai Periyar), el negro tiene un significado positivo en el mundo musulmán. Aparece en la mitad de las 22 banderas de los países miembros de la Liga Árabe, en referencia a la Kaaba ("el cubo") de La Meca, el más sagrado de los lugares islámicos. Cubierto de kiswa, una tela de seda negra, el edificio preislámico fue vaciado de sus ídolos cuando Mahoma conquistó La Meca en el año 630. Desde entonces simboliza la ausencia de figuras de culto y representaciones de Dios en la religión musulmana.

Millones de peregrinos se reúnen cada año en La Meca. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

El color negro es, de nuevo, retomado por radicales, extremistas y otros "ultras". Es uno de los colores de los caftanes y turbantes de los ayatolás en Irán, y el de la bandera del grupo Estado Islámico en Irak, Siria, Yemen y Somalia.

El Estandarte Negra o rāya, también conocido como "bandera del águila", era el estandarte del profeta Mahoma en el campo de batalla, explica Abdelasiem El Difraoui en su libro Al-Qaeda a través de las imágenes (Presses universitaires de France, 2013): "Esta bandera retomó un papel preeminente durante el siglo 8, cuando fue utilizada por el líder de la revolución abasí, que lideró una revuelta contra el clan y el califato omeya. Desde entonces, la imagen de la bandera negra simboliza la revuelta religiosa y la yihad". Fue entonces desviada por los islamistas en detrimento de la mayoría de los musulmanes, con la inscripción en blanco sobre fondo negro del comienzo de la shahāda ("No hay más dios que Dios"), la profesión de fe de los musulmanes.

Las Panteras Negras y el Movimiento de Conciencia Negra

El negro es también el símbolo de la lucha de los africanos y afrodescendientes, en los países donde fueron segregados. La línea negra de la bandera multicolor de Sudáfrica representa a la comunidad africana, mayoritaria, llamada "negra" por el antiguo régimen racista del apartheid. En California, la bandera del Black Panther Party (BPP), un movimiento revolucionario de liberación y autodefensa afroamericana fundado en 1966, muestra un felino saltando, con las garras fuera.

Un puño negro resueltamente cerrado, signo de lucha y movilización ampliamente compartido en Sudáfrica, representa el Movimiento de Conciencia Negra (Black Consciousness Movement, BCM) creado por Steve Biko a partir de 1968. Este puño negro reaparece en Brasil, blandido por el Movimiento Negro, y luego en Estados Unidos con Black Lives Matter.

Cabe destacar que el BCM consiguió cambiar el significado de la palabra "negro" en Sudáfrica, eliminando su valor racial y convirtiéndola en una opción política liberadora. Así, muchos sudafricanos mestizos o indios, que no encajan en el antiguo grupo racial "negro" definido por el apartheid, pueden llamarse a sí mismos "negros" sin que nadie se oponga. Ser "negro" es un manifiesto y una postura de lucha por la libertad, no un color de piel.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo