La "reina" Yulimar Rojas llega a Venezuela para celebrar oro olímpico y Liga de Diamante

Maiquetía (Venezuela) (AFP)

La "reina" en su carroza: la atleta Yulimar Rojas llegó este martes a la capital de Venezuela tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, con récord mundial, y la Liga de Diamante.

"Qué alegría ver a toda esta gente esperando", dijo a periodistas al llegar al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas y en donde le esperaban cerca de un centenar de personas. "Estoy muy emocionada... ganas de estar aquí, alegría de traer esta medalla, esta Liga de Diamante", expresó.

"No tiene comparación, ni explicación" el recibimiento, "pero me lo esperaba porque todo mundo se identificó con este logro con lo que he dado con toda la entrega a lo largo de todos estos años. Espero poder seguir siendo inspiración para mucho más", añadió.

Figura estelar del atletismo latinoamericano, Rojas impuso un récord mundial de 15,67 metros para llevarse el oro en la prueba de salto triple de Tokio-2020. Y el jueves pasado, se llevó la Liga de Diamante en Zúrich, con 15,48 metros.

"Este es el principio", aseguró en Venezuela antes de subir a un omnibus descubierto rotulado con el texto: "Yulimar Rojas, campeona olímpica, orgullo venezolano" y una foto de ella con la bandera nacional tras la victoria en Japón.

El desfile arrancó en el aeropuerto, rumbo a Caracas, a unos 40 minutos. Vestida con el jersey con los colores patrios, iba junto a su familia bailando, saludando, mostrando su medalla de oro y el trofeo de la Liga.

"Siempre me han manifestado amor y cariño, es un honor y un privilegio ser querida por todo el trabajo" realizado, expresó. "No solo por ganar la medalla, sino por ser inspiración para muchos niñas y muchas personas", subrayó.

"Lograr un sueño y poder conquistarlo, soy ejemplo vivo de esto, así que el cariño, el amor y la pasión es la misma. Me siento feliz de decir que soy venezolana", comentó a la prensa una sonriente Yulimar.

Otros atletas de la delegación venezolana desfilaron del mismo modo el 10 de agosto hasta la capital venezolana, donde fueron recibidos por el presidente venezolano, el socialista Nicolás Maduro. La semana pasada fue el turno de los atletas paralímpicos.

No está claro aún el itinerario y programa de Rojas.

