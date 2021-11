RSF: 'Es una constante decir que los crímenes contra los periodistas no son sancionados'

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, este 2 de noviembre, RFI habló con Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Entrevista realizada por Frédéric Rivière.

Anuncios Lee mas

RFI: Entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, y casi nueve de cada 10 de estos asesinatos siguen sin ser resueltos por los tribunales.

Christophe Deloire: Sí, desgraciadamente, es una constante decir que los crímenes cometidos contra los periodistas en muchos países no son perseguidos, no son castigados, y por tanto es un estímulo para los que cometen crímenes contra los periodistas. Algunas fuentes dicen que hay un 86%, otras un 90% de impunidad, lo principal es que esta tasa de impunidad es absolutamente inaceptable. Existe un día internacional oficial creado por la Asamblea General de la ONU tras el asesinato de los dos reporteros de Radio Francia Internacional, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, y es importante utilizarlo para avanzar.

RFI: A muchos periodistas se les obstaculiza su trabajo, se les amenaza, se les secuestra, a veces se les tortura.

Christophe Deloire: En estos momentos, hay cerca de 400 periodistas detenidos arbitrariamente en el mundo, con prisiones gigantescas, encabezadas por Arabia Saudita, Turquía (aunque el número de periodistas detenidos allí ha disminuido considerablemente) y China. A través de estos periodistas, se está socavando el derecho a la información de todos los ciudadanos, y está claro que estamos en un momento en el que necesitamos movilizarnos. Afortunadamente, el Premio Nobel de la Paz ha sido concedido recientemente a dos periodistas, la filipina Maria Ressa y el ruso Dmitry Muratov. Se trata de dos países en los que muchos periodistas han sido asesinados con un nivel de impunidad muy alto.

RFI: ¿Este mapa de países en los que la situación de los periodistas es muy difícil cambia con los años o se mantiene más o menos igual?

Christophe Deloire: Lo que está cambiando es que los periodistas no están seguros en los países en paz. Hay países en los que hay una presencia mafiosa, con traficantes, políticos corruptos, como en México, donde todavía hay unos 10 periodistas asesinados al año. Una sola persona, en un país donde miles de personas son asesinadas cada año a causa del crimen organizado, puede parecer poco, pero en realidad, en muchos lugares de México, cuando se asesina a un periodista, se refuerza el fenómeno porque ya no hay nadie que investigue a esos políticos corruptos, a ese crimen organizado, y así también se fomenta el asesinato de las demás personas.

RFI: ¿Y la situación en la Unión Europea?

Christophe Deloire: Por desgracia, la Unión Europea es una zona en la que el número de asesinatos ha aumentado sorprendentemente en los últimos años. Hemos descubierto una Europa plagada de tráfico, con asesinatos en Malta, Eslovaquia y Holanda. Por estas razones, decidimos poner en marcha, junto con otras organizaciones, lo que se llama un tribunal popular en La Haya, que es la capital de la justicia internacional, y la primera sesión se celebra hoy. Las audiencias se centrarán en tres casos en Siria, México y Sri Lanka.

RFI: ¿Es una forma de teatro mediático para dar voz a su lucha?

Christophe Deloire: No hay un verdadero poder judicial. Bertrand Russell y otros lo inventaron a principios de los años 70 en relación con la Guerra de Vietnam, organizando simulacros de juicios que, con juristas, testigos y personas que interpretan a los jueces, permiten escenificar lo que podría haber sido la justicia. Esto permite denunciar la falta de trato por parte de la justicia, y animar a los jueces a tomar finalmente cartas en el asunto. Es una forma de presión sobre las autoridades: el objetivo es que ya no sea necesario este tipo de tribunal popular. Se trata de reunir pruebas, demostrar que las investigaciones eran posibles y que si no se llevaron a cabo fue porque hubo una abstención voluntaria.

RFI: ¿Qué efectos ha tenido la crisis sanitaria en el trabajo de los periodistas?

Christophe Deloire: En muchos países ha sido un pretexto para impedir el trabajo de los periodistas, se han producido violaciones concretas del derecho a la información en más de la mitad de los países miembros de la ONU. Además, el efecto indirecto de la crisis sanitaria es que ha amplificado las otras crisis de las que es víctima el periodismo: el fortalecimiento de los poderes autoritarios, la polarización en las democracias, la crisis tecnológica con la difusión de información falsa... Estamos en un momento de debilitamiento y hemos entrado en una década decisiva para el periodismo.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo