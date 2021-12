La Pandemia que estremeció al mundo, en 500 fotografías

«Pandemia » reúne en imágenes momentos de la epidemia de COVID-19, captados por los fotógrafos de la AFP. Una vuelta al mundo en 432 páginas de lo vivido durante 18 meses de la pandemia, en las grandes capitales y las aldeas mas remotas: de Times Square a Manaus, de Tijuana a Moscú, en 500 imágenes. Dramáticas en su mayoría, algunas casi cómicas, todas intensamente humanas. Un libro publicado simultáneamente en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania, por la AFP y la editorial Les Arènes.

La Pandemia que estremeció al mundo

Con una amplia red de fotógrafos en todos los rincones del planeta, la AFP dispone de una cobertura privilegiada. La tarea de Marielle Eudes, directora del servicio fotográfico de la agencia y coordinadora del libro, no fue sencilla, elegir las mejores imágenes por su impacto gráfico, la emoción o las historias que resumen. El resultado se despliega en orden cronológico, desde el invierno 2020 con los momentos mas duros, a la primavera 2021, cuando la situación comienza a mejorarse.

"Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, la actualidad había girado durante tanto tiempo, en torno a un mismo tema, en todo el planeta ". Marielle Eudes .

En sus páginas desfilan imágenes dramáticas como los entierros nocturnos en el cementerio de Nadjaf en Irak, conmovedoras como un grupo de niños en el altiplano peruano, intentando captar la señal telefónica para conectarse con su escuela. Insólitas como una familia de patos paseando ante la Comédie Française, una pareja bailarines del Bolchoï ejercitándose en la cocina de su casa, o terribles como la de un hombre muerto en las calles de Wuhan en enero 2020. Foto de Hector Retamal -que desde Shanghai conversó con RFI- y que prácticamente abre el primer capítulo.

Hector Retamal :Viajé el 23 de enero muy temprano por la mañana a Wuhan para ver lo que estaba pasando con el virus. Cuando iba en el tren, una señora me advirtió repetidamente que no viajara, porque la ciudad era muy peligrosa por el virus y que regresar a Shanghai. Pero le expliqué que era un fotógrafo de prensa y necesitaba ir para hacer un reportaje

Al llegar a la estación había muy poca gente, desorientada en busca de un taxi. Fue una impresión chocante, porque ya había venido en otras ocasiones y era todo lo contrario, la estación era un lugar ruidoso, lleno de gente. Llegué a mi hotel y comencé a trabajar, la ciudad estaba bloqueada, parecía una ciudad fantasma, solo se veían taxis que transportaban gente a los hospitales y algunas ambulancias.

RFI: ¿La ciudad era accesible ?

H.R: Justamente ese día la ciudad se bloqueó, el 23 de enero de 2020. Yo llegué justamente cuando estaban cerrando la ciudad, nadie podía entrar ni salir. Yo tuve la suerte de viajar en uno de los últimos trenes que llegó a la ciudad.

RFI: ¿ Cómo circulabas en Wuhan?

H.R : Uno de los problemas que teníamos es que no habían taxis disponibles, pero unos colegas encontraron un taxi particular, un "didi" -un Uber chino- pero fue bastante complicado porque no quería llevarnos a ciertos lugares, tenía mucho temor al virus y a ir a los hospitales. Así es que tuvimos que ir caminando.

RFI: ¿Tenían algún equipo de protección ?

H.R: Usábamos guantes, mascarillas y gafas protectoras... solo eso. No teníamos esos buzos blancos que después aparecieron en todas partes.

RFI: ¿Cómo era trabajar en esas condiciones?

H.R: Además hacía mucho frío, llovía, y a cada momento se me empañaban las gafas, era complicado, sobre todo en los hospitales. Se me empañaban por dentro y tenía que sacármelas para limpiarlas. Era complicado hacer fotografías.

RFI : ¿Cómo era la situación en los hospitales, se veía que estaban sobrepasados por la situación?

H.R: Sí, en esos días había mucha gente esperando haciendo cola, algunas llevaban sus propios asientos para esperar ser atendidos. Se veían bastante saturados, recuerdo que fuimos al hospital de la Cruz Roja, había mucha gente, se los veía nerviosos y me llamó la atención que algunas personas intentaban arrastrarme al interior del hospital para mostrarme lo que ocurría adentro.

Estaban saturados, las filas de gente eran interminables y me tomaban del brazo para que fotografiara lo que estaba ocurriendo.

RFI : La fotografía del hombre muerto en la calle, ¿en qué lugar la hiciste?

H.R: Las fotografías del hombre que yace muerto en la calle, las tomamos el último día en Wuhan, íbamos caminando porque no teníamos transporte e intentábamos volver al hospital de la Cruza Roja con mi colega Leo Ramirez. Cruzando una esquina él me dice : "Mira hay una persona tirada en la calle". Unas señoras nos advirtieron que no nos acercarnos y comprendimos que estaba muerto, la gente nos gritaba. Mi colega comenzó a filmar un video y yo hice fotos.

Poco después, llegó un equipo paramédico con trajes de protección y se acercaron a examinar el cuerpo, pero se los veía temerosos. Seguimos haciendo imágenes pero la gente gritaba.

Luego llegó la policía y decidimos alejarnos porque temíamos que nos pidieran el material.

Fue una escena fuerte y chocante, luego apareció una mujer gritando y le comentó a otro colega de la agencia que no era la primera vez que eso ocurría en el sector, y que había muerto más gente en esos días. Se notaba que había mucho miedo.

Después de tomar esa foto, al día siguiente fuimos evacuados a Francia en un vuelo especial y estuvimos en cuarentena en Marsella.

RFI: ¿Has vuelto a la ciudad de Wuhan?

H.R: En marzo o abril pude volver pero la ciudad seguía bloqueada. Fui la última semana de marzo y el bloqueo terminó la segunda semana de abril. Todavía había gente encerrada en sus barrios, calles con barreras que bloqueaban el acceso a algunos sectores, gente que pasaba comida a los que seguían encerrados. Pero cuando volvió a abrirse la ciudad había mas gente en la calle. El año pasado viajé casi todos los meses y pude ver como volvía a la normalidad, la última vez que estuve lo ví claramente: gente en las calles, gente en los parques, y escenas que siempre había visto en Wuhan, gente bailando en las calles. Todo eso había vuelto.

