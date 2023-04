Canadá: En Montreal, el desastre de los patinetes eléctricos ha quedado en el pasado

Canadá

Hace tres años, la alcaldía de Montreal decidió poner fin a los patinetes (monopatines) de alquiler en las calles de la capital económica de Quebec. Si su presencia no parece ser echada de menos por los habitantes a causa de su existencia fugaz y su escaso atractivo, la oposición pide un nuevo despliegue de estos artefactos, pero sin repetir los errores del pasado.

Anuncios Lee mas

Por Léopold Picot, corresponsal de RFI en Montreal

Mientras los parisinos acaban de decidir que no quieren más los patinetes de autoservicio en las calles de la capital francesa, Montreal ya había la decisión de prohibirlos, tres años atrás. La prohibición se justificó por el caótico funcionamiento del servicio durante un experimento en las calles de la ciudad.

Sin embargo, según la inmensa mayoría de los montrealeses que circulan por las calles, nunca ha habido patinetes de autoservicio en su ciudad. Hay que decir que la experimentación fue rápida, y se detuvo justo antes de la crisis del coronavirus, que dejó una huella mayor en la gente.

Una prohibición radical

Durante nueve meses, de junio de 2019 a febrero de 2020, los habitantes de Montreal pudieron descubrir los patinetes eléctricos de autoservicio, en el marco de uno de los pocos proyectos piloto de Quebec.

Pronto, la falta de civismo se hizo sentir y el operador se vio desbordado. "Tengo amigos que hicieron cualquier cosa, que los dejaron tirados, incluso los condujeron por las aceras, por las calles", cuenta Mathilde, de 21 años, antes de añadir: "¡Es una pena que la gente no supiera comportarse, porque creo que el concepto es realmente genial!". Según la alcaldía sólo el 20% de los patinetes utilizados durante este periodo estaban aparcados en los lugares adecuados.

Para el ayuntamiento, era absurdo movilizar recursos policiales públicos para garantizar los beneficios de una empresa privada, sobre todo porque el servicio no era tan atractivo como se esperaba. "Montreal no quiere convertirse en la policía de los patinetes", declaró Eric Alan Caldwell, responsable de movilidad de la ciudad. Tres años después, la postura de la ciudad no ha cambiado. "No tenemos intención de volver a hacerlo. Los vamos a alquilar este verano en un gran parque cerca de Montreal, pero los usuarios tendrán prohibido rebasar los límites del recinto", afirma Philippe Sabourin, portavoz administrativo de la ciudad de Montreal.

Una cuestión social

En contraste con París, Montreal dio marcha atrás rápidamente en el uso de los patinetes. Pero no es sólo el comportamiento lo que explica el abandono del despliegue: tuvo menos éxito entre los usuarios Thomas es francés y ha vivido en ambas ciudades, y tiene algunas pistas para explicar la falta de entusiasmo de los montrealeses. "Fue un fracaso, los patinetes se concentraban sobre todo en el centro de negocios, mientras que Montreal es mucho más grande que París", afirma. De hecho, los estudios sobre el tema demuestran que los patinetes de autoservicio siguen siendo prerrogativa de las clases más acomodadas de la población, debido al precio bastante elevado del alquiler. Como la alcaldía aspira a un desarrollo sostenible y accesible para todos, este argumento también se utilizó en contra del sistema.

Otra cuestión es la calidad de las carreteras. Como la ley prohíbe que los patinetes eléctricos se utilicen en los carriles de bicicletas, hubo que utilizarlos en la carretera, donde los baches son mucho más numerosos. Mathieu, de 25 años, es aficionado al monopatín, va en bici, le gusta caminar, pero nunca se vería conduciendo un patinete en Montreal. "Cuando vas en bici, el equilibrio de tu cuerpo es bastante bueno, a pesar de los agujeros y las cuestas. En un patinete, te sientes demasiado vulnerable", dice el joven motociclista.

¿Un vacío legal?

Sin embargo, el scooter eléctrico tiene una ventaja para sus defensores, aquí como en todas partes: es más ecológico. Si esta afirmación es difícil de rebatir si un usuario de automóvil lo abandona para pasarse al patinete, el carácter ecológico del despliegue a gran escala de vehículos motorizados, que a menudo se tiran al agua o se estrellan, deja escépticos a muchos montrealeses.

Sin embargo, algunos intentan promover esta micromovilidad. Guillaume lanzó su tienda de venta de vehículos eléctricos individuales en 2018, y acaba de abrir una tienda en el corazón de Montreal, a pesar de la prohibición global. En efecto, un particular puede seguir conduciendo un patinete en Montreal... siempre que esté en su casa o en un aparcamiento. "Gracias al experimento, hemos visto un aumento de las ventas [...]. Las normas son vagas, algunas ciudades y policías son más flexibles y toleran los patinetes siempre que el usuario respete las normas de circulación", dice el gerente, muy optimista.

Para la oposición oficial a la alcaldía, estos vehículos deberían estar autorizados para hacer frente al cambio climático. La formación Ensemble Montreal desea que BIXI, el servicio de bicicletas de Montreal, ponga en marcha su propia oferta para evitar que se repita el caos del experimento. Corresponde a BIXI demostrar que será capaz de gestionar los patinetes de autoservicio y que lo problemático no es el principio mismo de este modo de transporte ultraindividual.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo