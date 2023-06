"Extrema derecha 2.0" Entrevista con el autor

Libros

Para el historiador italiano, Steven Forti, más allá de las diferencias obvias entre Trump, Bolsonaro y Le Pen, forman parte de la misma tendencia global: la extrema derecha 2.0. Que si bien tiene raíces en el pasado, es necesario reexaminar con una mirada nueva. Herederas de una ideología fascista, el auge de las extremas derechas es también fruto de un modelo económico sumado a las redes sociales.

Steven Forti es Doctor en historia y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en el estudio del fascismo, los nacionalismos y las extremas derechas.

RFI : ¿Porqué comenzó a investigar como historiador sobre el auge de la extrema derecha.

Steven Fortis: Mis primeras líneas de investigación tienen que ver con el fascismo en la Europa de entreguerras. Y en 2010-2015, con el auge de las nuevas extremas derechas, la opinión pública comienza a preguntarse sobre si había vuelto el fascismo. Yo también comencé a planteármela e intentar encontrar una respuesta. Digamos que fue a partir de este debate en la opinión pública, que surgió el intento de ofrecer claves de interpretación desde el espacio académico. A esto se añade que, además de historiador soy un ciudadano, y como ciudadano he empezado, cada vez más, a preocuparme por el avance electoral de estas formaciones políticas; que ponen en cuestión los sistemas democráticos, los sistemas pluralistas y el Estado de Derecho en algunos países. Cómo vemos hoy en día en Hungría.

StevenForti, autor del libro Extrema derecha 2.0 © Foto Fabrizio Fenucci

RFI : ¿Le parece apropiado utilizar el término de 'fascistas' o 'populistas' para referirse a estas agrupaciones políticas ?

Steven Fortis: Es una cuestión clave, porque creo que el debate terminológico, no se limita solo a las aulas universitarias, es algo fundamental para entender un fenómeno político, saber cómo llamarlo, y hay un gran debate en la actualidad, con posiciones distantes y distintas. Creo que aquí hay dos grandes obstáculos conceptuales que son el concepto de fascismo y el concepto de populismo. Hoy en día es equivocado hablar de fascismo para definir a los Bolsonaro, a las Marine Le Pen, a los Viktor Orbán. Eso no quiere decir que no son fenómenos peligrosos para los sistemas democráticos.

El fascismo no fue solo el mal absoluto, no fue solo un movimiento y una ideología ultranacionalista, xenófoba y con una clara componente militar imperialista. El fascismo tenía elementos que hoy en día no encontramos en las nuevas extremas derechas, como utilizar la violencia como herramienta política, dotarse de partidos-milicia, presentarse y el percibirse como una revolución genética que se proponía revolucionar la sociedad, construyendo hombres y mujeres nuevos. O encuadrar a las masas en grandes organizaciones.

También la cuestión de querer construir un régimen de partido único totalitario. Son elementos nucleares de la ideología y de los movimientos fascistas de la Europa de entreguerras que hoy no los encontramos. Esto no quiere decir que no encontremos elementos de continuidad entre esas experiencias del pasado y las nuevas extremas derechas. El caso de “Fratelli d’Italia”, el partido de Meloni muestra una clara continuidad a través del movimiento social italiano de los años de la Guerra Fría y luego Alianza Nacional en los años del Berlusconismo con Gian Franco Fini.

Esto nos explica por qué hablar de partidos claramente neofascistas, puede limitarse sólo a algunas de estas formaciones de extrema derecha. Los partidos neofascistas siguen existiendo como hace 30 años.

RFI: Formaciones que en su gran mayoría, siguen siendo ultra minoritarias, lo que no es el caso del auge de la extrema derecha...

Steven Fortis: Estamos frente a un nuevo tipo de extrema derecha, que evidentemente se nutre del pasado, de las culturas y de las tradiciones políticas transnacionales y nacionales, en cada contexto donde surge y se asienta; pero también que ha añadido otros elementos y que se presenta de otra manera. Y aquí entra el otro concepto, que es el de populismo, que se utiliza hoy en día como una especie de cajón de sastre. Pensemos en las elecciones francesas del año pasado: los tres candidatos más votados fueron Macron, Le Pen y Mélenchon, todos populistas: de extremo centro, de extrema derecha y de izquierda radical. El populismo, creo que más que una ideología es, como lo definen algunos, una "ideología delgada”, que se suma a otras ideologías. El populismo mas bien es un estilo político, una retórica, un lenguaje, una manera de hacer política, una estrategia. Las extremas derechas de hoy en día utilizan también, como otros actores políticos, la retórica al estilo populista. Pero no podemos utilizar el populismo como un concepto para definir estas extremas derechas, porque creo que no nos permite entenderlas.

Me parece más apropiado hablar de extremas derechas 2.0 de una forma un tanto provocadora, o de nuevas extremas derechas. Por un lado, para poner de relieve dónde se sitúan en el espectro ideológico. Porque no perdamos de vista que estas formaciones niegan ser extremistas de derecha. Se presentan como mucho como conservadores o como nacionalistas, pero nunca como radicales o como extremistas. En cambio, ideológicamente se sitúan claramente en ese espectro, a la extrema derecha. Por otro lado, porque hablar de extrema derecha nos pone de relieve que utilizar el concepto de fascismo nos perdería, nos haría perder un poco la novedad de este fenómeno y sus características, en algunos casos radicalmente nuevas, no sin olvidar que existen líneas de continuidad. Esto también nos permite también entender cómo los cambios tecnológicos han jugado un papel.

RFI : ¿Se puede hablar de un fenómeno global ? Y si es así, ¿cuáles serían las razones comunes que podrían explicar este resurgimiento ?

Steven Fortis: Desde luego, considero que se trata de un fenómeno global. Es decir, tenemos que entender la extrema derecha de hoy en día, de la última década y media, como una gran familia global a nivel político. Por un lado, porque existen redes transnacionales entre estos partidos y estos líderes, mucho más fuertes de las que podían existir en el pasado. Por otro lado, porque existen también redes, tanto a nivel europeo como transatlántico, es decir en Estados Unidos y América Latina, que ponen en relación estos partidos políticos. Una red muy poco conocida, bastante poco estudiada, formada por fundaciones o un eje de asociaciones.

RFI : Con figuras como Steve Bannon…

Steven Fortis: Si, Bannon, pero creo que es una figura que ha sido magnificada. Existe un entramado mucho más rico que va desde los sectores tradicionalista del cristianismo. Organizaciones como el Congreso Mundial de las Familias, como Hazte Oír, en España y también en gran parte del mundo latinoamericano. La Fundación Edmund Burke, que trabaja justamente en la red que ellos definen como nacional conservadora, que pone en relación el mundo anglosajón con el mundo europeo; inclusive con Israel, su presidente masón es un filósofo israelí, muy cercano a Benjamin Netanyahu.

También está la Conferencia Política de Acción Conservadora, que siempre ha sido el histórico “Think Thank” del partido republicano estadounidense, que en los últimos años se ha expandido de forma tentacular en gran parte del mundo. Organizando convenciones anuales en Brasil, en Australia, en Japón, en Hungría. Tejiendo redes que van mucho más allá de una fundación política o de un partido. ¿Qué hacen estas fundaciones? Trabajan en elaborar y ofrecer una agenda común a estos partidos, unas líneas directivas, no sólo en el discurso de las campañas electorales, sino también en las políticas públicas. Aprobándola o llevándola adelante en el Plan Legislativo estando en el Parlamento, o en el gobierno. Este es un elemento muy importante y estas fundaciones mueven mucho dinero. Estas campañas llevadas adelante en los diferentes países, tienen una importante financiación. Hay un informe del Parlamento Europeo que se publicó hace un par de años, centrado justamente sobre la financiación de las campañas anti género. Es solo la punta del iceberg, lo que conocemos. Eso nos muestra que sí podemos hablar de una gran familia global. Y no solo por los contactos y las relaciones que existen, sino porque son más de las cosas que comparten. Aunque hay muchas diferencias que dependen de los contextos nacionales.

RFI: ¿ A que se refiere el título del libro. “Extrema derecha 2.0” , a una versión actualizada y la capacidad de esa extrema derecha para utilizar las nuevas tecnologías ?

Steven Fortis: Las redes sociales han sido un elemento importante en la difusión y la profusión de estas ideas. Los líderes de extrema derecha han sabido utilizarlas con mucha habilidad, diligencia, y también mucho dinero. En ello el escándalo de Cambridge Analytica es fundamental, ahí tenemos figuras como a Arrons Banks en Gran Bretaña, como la familia Koch en Estados Unidos, que invirtieron mucho dinero para desarrollar la tecnología de Cambridge Analytica, sustrayendo datos de forma ilegal e identificando perfiles para desplegar una propaganda personalizada, destinada a movilizar o desmovilizar el electorado.

Creo que hay una cuestión que las extremas derechas, ya desde finales de los 90, han entendido antes y mejor que los demás las potencialidades de las nuevas tecnologías. ¿Quién fue el primer partido abrió una página web en Francia? El Frente Nacional de Marine Le Pen 1996. Porque le permitía divulgar sus ideas, superando un cierto bloqueo existente en los medios tradicionales. rompiendo la intermediación de los medios de comunicación tradicionales. A partir de los años 2000 y con las redes sociales, evidentemente ha ido in crescendo y le ha permitido viralizar sus ideas, haciéndolas llegar a mucha más gente. También está la importancia de las Fake news o de las teorías conspirativas, que las extremas derechas utilizan a profusión viralizando de forma emotiva e impactante sus ideas. Eso capta la atención de la gente en las redes, cuyos algoritmos funcionan de manera opaca, privilegiando los contenidos emotivos, que suscitan odio o reacciones fuertes.

Los objetivos esencialmente son dos, polarizar más a la sociedad y aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones e inclusive hacia el “establishment”. Incluidos médicos o científicos, si pensamos en la pandemia. Han entendido muy bien esto y han conseguido resultados.

Pero tampoco tenemos que ser simplistas y pensar que el auge de las extremas derechas es fruto sólo de internet y de las redes sociales. Hay causas estructurales que explican por qué estas formaciones políticas han conseguido avanzar electoralmente en casi todos los países en los últimos 20 años.

RFI : También interviene un mecanismo bastante simplista que ha dado pruebas de funcionar en otros períodos históricos, que es un elemento en común con la ideología fascista. El chivo expiatorio, es decir designar un culpable: el judío, el negro o el extranjero.

Steven Fortis: Evidentemente es un elemento común con los fascismos históricos como el caso del antisemitismo. Pero también en la España de la Guerra Civil y de Franco: el rojo, el bolchevique, etcétera y no solo en la España de Franco, la misma Italia de Mussolini...

Hoy sobre todo el emigrante es el enemigo. Es una técnica bastante conocida y que nos explica muy bien que para reforzar una comunidad nacional es fundamental detectar un supuesto enemigo, real o inventado. A finales de cuentas, el concepto utilizado por los nazis de comunidad, de pueblo, viene de ahí. Cuando una comunidad se siente amenazada, se refuerzan los vínculos, en este caso de la comunidad nacional.

Hoy en día se utiliza la misma herramienta, digamos retórica. A veces hay estrategias, o herramientas muy sencillas pero que siguen siendo eficaces, aunque hayan pasado décadas respecto al pasado y pensemos ser una sociedad mucho más desarrollada.

RFI : Justamente ¿No ha habido, de parte de los sectores políticos tradicionales, un cierto complejo de superioridad, de ver a esa extrema derecha como un simple anacronismo ?

Steven Fortis: Probablemente ha habido una incapacidad, digamos, de verle a tiempo las orejas al lobo, pero también algo un poco mas complicado: haber utilizado a la extrema derecha con fines electoralistas frente a los otros partidos tradicionales. Tanto por la derecha “mainstream” como por los partidos socialdemócratas, para, digamos, coagular el voto; pero al fin y al cabo dándole una mayor visibilidad y protagonismo a la extrema derecha. Es lo que se le reprocha a François Mitterrand, cuando a mediados de los 80, el Frente Nacional entró en escena por primera vez en Francia.

Pero creo que hay que entender otra cuestión, que es la incapacidad de las élites tradicionales, de abordar los problemas estructurales. Es decir, la extrema derecha no empieza a avanzar electoralmente a partir de los años 80 y más abiertamente tras la crisis económica de 2008-2010 cómo un meteorito que cae súbitamente sobre la Tierra, sino porque se dan una serie de cambios en las sociedades. Problemas estructurales que durante años no han sido abordados o se han solucionado de la forma equivocada. Pienso en las desigualdades, sobre todo a partir de la instauración del modelo económico neoliberal a partir de los años 80, al menos para el llamado mundo occidental: Europa y Estados Unidos. El declive de las clases medias, la precarización del trabajo, la deslocalización de empresas, el debilitamiento del Estado de bienestar, la reducción de las políticas sociales. Sobre todo a partir de finales de los años 90.

