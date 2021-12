¿Starbucks en Venezuela? Revuelo... y espejismo

Caracas (AFP) – Una mujer toma café en un vaso con el logo de Starbucks impreso y su nombre escrito a mano, "Jenny". La imagen, común y corriente en 80 países, causa controversia en Venezuela: ¿tiene esta nación en crisis un local de la trasnacional estadounidense?

No, no es tan simple. Después de días de revuelo, Starbucks y uno de sus grandes socios, la multinacional suiza Nestlé, negaron cualquier relación con el lugar.

"Podemos confirmar que no tenemos el programa de café We Proudly Serve Starbucks® en Venezuela", reaccionó Starbucks ante la tormenta desatada por una cafetería en un supermercado recién inaugurado en Caracas, en la que figuran la famosa sirena sonriente del logo de esta cadena con base en Seattle y la icónica frase "We Proudly Serve" ("Servimos orgullosamente").

"Las redes sociales reventaron", comentó a la AFP Jenny Toro tras ordenar cafés para ella, su hija y su madre.

Hubo tempestad en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Unos, como esta asesora inmobiliaria de 46 años, celebraban que en medio de la crisis económica venezolana se abriera esta cafetería en el supermercado YEET!, vinculado con la web de comercio electrónico yeet.com. Otros abonaban la polémica al calificar la apertura como un acto de piratería.

Si bien el nombre Starbucks es omitido, su logo y eslogan "We Proudly Serve" se pueden ver en el segundo piso del supermercado, donde se ubica el café, y en las puertas de vidrio de una terraza para clientes Federico PARRA AFP

"Esta vaina (asunto) se arregló, tenemos Starbucks", ironizaban otros como Abraham Díaz.

"We Proudly Serve" es un programa de mercadeo conjunto de Starbucks y Nestlé. "Ante las recientes menciones de la supuesta relación de Nestlé Venezuela con la inauguración de un local de bebidas que hace uso de la marca de café STARBUCKS®, la empresa informa al público en general que Nestlé Venezuela no ha sido contactada ni está involucrada en la comercialización de estos productos", expresó la filial de la compañía de alimentos en este país caribeño.

"No somos una tienda Starbucks", declaró el jueves en entrevista con la AFP Jorge Nieves, el responsable de YEET!, quien dijo sentir "asombro" por lo que considera un malentendido. "Cuando decidimos abrir un café dentro de nuestro establecimiento, lo menos que pensamos es que se iba a convertir en un suceso. (...). Somos un 'market place' y hacia allá apuntamos nuestros cañones. Todo va apuntado hacia yeet.com".

Starbucks ha sido un imán: "Cuando decidimos abrir un café dentro de nuestro establecimiento, lo menos que pensamos es que se iba a convertir en un suceso", dijo a la AFP Jorge Nieves, responsable del supermercado Federico PARRA AFP

Un cartel con el logo de Starbucks se ve a un costado de la fachada del supermercado.

El mismo logotipo y el eslogan "We Proudly Serve" se encuentran a un costado del café, ubicado en el segundo piso del supermercado, donde funciona además un bar y pronto abrirá un restaurante. Están, igualmente, en las puertas de vidrio de una terraza en la que se sientan los clientes.

El nombre Starbucks es omitido.

Polémicas con firmas internacionales se han acumulado en Venezuela, con una deprimida economía que perdió cuatro quintos de su tamaño desde 2014.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro expropió en 2018 la planta de la gigante estadounidense de alimentos Kellogg's, después de que la firma cesara operaciones por "el deterioro de la situación económica", decisión similar a la tomada por otras trasnacionales como General Motors o Kimberly-Clark. Hoy se siguen vendiendo, sin aval, sus marcas de cereales.

El panorama se complicó aún más con las sanciones de Washington a Venezuela, con empresas que temen penalidades por hacer negocios en el país.

Incluso la televisora estatal Tves ha transmitido películas como Soul, de Pixar, estrenada de manera exclusiva en Disney+ a finales de 2020.

"Guideline"

"Lo que hicimos fue adquirir los equipos (para preparar el café) y el producto y a quien le compramos los productos nos dio un guideline (ndlr: guía) de qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer y ese guideline lo estamos cumpliendo a cabalidad", asegura Nieves en referencia al uso del logo de Starbucks.

"Eso es como darte la fórmula de la Coca Cola", respondió al preguntársele quiénes proveían las máquinas. "Son procesos internos de la compañía".

Starbucks ha sido un imán. Las bebidas se venden entre 3 y 7 dólares.

"Vine porque quería probar algo nuevo", dijo Emanuel Grangeio, estudiante universitario de 20 años, quien acompañado por un amigo tomaba un chocolate en un vaso con el logo de Starbucks en la terraza de YEET!.

Otras cafeterías, sin relación con YEET!, en las ciudades de Valencia (Carabobo, centro) y Puerto La Cruz (Anzoátegui, este) han usado la imagen de la cadena estadounidense.

