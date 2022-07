توییت سازمان هواشناسی فرانسه با تصاویری از گذر موج گرما از روی این کشور از یکشنبه تا چهارشنبه

Une bouffée d'air exceptionnellement chaud balaie le pays du golfe de Gascogne à la mer du Nord entre ajd et mardi. Chaleur exceptionnelle et vent soutenu sur l'arc atlantique demain et nuit suivante avt un rafraîchissement brutal mardi. MaJ des prévisions ci-dessous. #canicule pic.twitter.com/yoVAgyOKwD