Unkomplizierte #Visa für Erdbebenopfer. Bundesinnenministerin Nancy #Faeser: "Es geht um Hilfe in der Not. Wir wollen ermöglichen, dass türkische oder syrische Familien in Deutschland enge Verwandte aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können." pic.twitter.com/Rl76NAeAUL