یک روز پس از تصویب بودجه ۱.۱ میلیارد دلاری کنگره آمریکا برای پذیرش مترجمان افغانستانی در ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهوری اعلام کرد که نخستین‌ گروه از مترجمان و دستیاران افغانستانی ارتش آمریکا بامداد امروز جمعه ۳۰ ژوئیه/هفتم مرداد ماه همراه با اعضای خانواده‌‌های خود وارد این کشور شدند.

همزمان با ادامه روند خروج نیروهای بین‌المللی از خاک افغانستان و تشدید بی‌سابقه خشونت‌ها در این کشور، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده امروز جمعه ۳۰ ژوئیه/هفتم مرداد ماه از ورود نخستین گروه از مترجمان و دستیاران افغانستانی ارتش آمریکا به خاک این کشور خبر داد.

وی با انشتار یک بیانیه رسمی که در تارنمای کاخ سفید منتشر شد، ورود نخستین گروه از همکاران افغانستانی ارتش ایالات متحده به خاک آمریکا را مهم خواند و تصریح کرد: «این ورود یک نقطه عطف مهم و نشان دهنده پایبندی ما به وعده‌ای است که به هزاران تبعه افغانستانی که شانه به شانه سربازان و دی‍پلمات‌های آمریکایی طی ۲۰ سال گذشته خدمت کرده‌اند، داده‌ایم.»

رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در این بیانیه افزود: «اول‌تر از همه من می‌خواهم از این افغان‌های شجاع به خاطر ایستادن آن‌ها در کنار نیروهای ایالات متحده تشکر کنم. امروز من افتخار می‌کنم که به آن‌ها بگویم: به خانه خوش آمدید.»

طبق بیانیه کاخ سفید، هواپیمای حامل نخستین گروه از مترجمان و دستیاران افغانستانی ارتش ایالات متحده همراه خانواده‌های آن‌ها که شامل ۲۲۱ نفر می‌شوند، بامداد امروز جمعه (۳۰ ژوئیه) به وقت محلی در واشنگتن به زمین نشست.

قرار است این گروه به صورت موقت در پایگاه‌ نظامی فورت لی (Fort Lee) در ایالت ویرجینیا اسکان داده شوند تا تمامی مراحل روند صدور ویزای ویژه مهاجرتی برای آن‌ها سپری شود. پس از انجام این مراحل آن‌ها می‌توانند زندگی جدید خود را در آمریکا آغاز کنند‌.

در آستانه تکمیل شدن خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، کنگره ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۹ ژوئیه یک بودجه ۱.۱ میلیارد دلای را برای پذیرش مترجمان افغانستانی در آمریکا به تصویب رساند.

طبق آمار اعلام شده از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترجم افغانستانی که در خدمت نیروهای ارتش آمریکا بوده‌اند، با خروج سربازان آمریکا و ناتو از افغانستان در معرض خطر اقدامات تلافی‌جویانه شورشیان طالبان دارند.

کاخ سفید می‌گوید که خروج کامل نیروهای ارتش این کشور از افغانستان در ۳۱ اوت سال جاری (۲۰۲۱) انجام خواهد شد و پیش از فرا رسیدن این تاریخ، تمامی مترجمان افغانستانی ارتش آمریکا همراه با خانواده‌های آن‌ها به ایالات متحده منتقل خواهند شد.

با این وجود، طبق آمار ارائه شده از سوی برخی از نهاد، شمار کل شهروندان افغانستانی که به عنوان مترجم و دستیار با نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان همکاری کرده‌اند، به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. این افراد نیز که در معرض خطر اقدامات تلافی‌جویانه شورشیان طالبان قراردارند، خواستار خروج فوری از افغانستان به همراه خانواده‌های خود هستند.

صدور ویزای مهاجرتی امریکا برای مترجمان و دستیاران ارتش این کشور در افغانستان که «اس.آی.وی» (SIV) نام دارد، در سال ۲۰۰۹ آغاز شد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، از آن زمان تاکنون ۷۰ هزار مترجم و دستیار افغانستانی ارتش آمریکا با استفاده از همین ویزای ویژه به ایالات متحده منتقل شده‌اند. درخواست بیش از ۲۰ هزار نفر دیگر نیز در حال بررسی قرار دارد.

یک انجمن غیردولتی آمریکا که «هیچ کس نباید جا گذاشته شود» (No One Left Behind) نام دارد، برآورد کرده است که طی ۲۰ سال گذشته دست کم ۳۰۰ نفر از مترجمان افغانستانی که با نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان کار کرده‌اند، کشته شده‌اند.

