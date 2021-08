طالبان شماری از مردم افغانستان را به خاطر حمل پرچم ملی در روز استقلال کشور کشتند

Independence day protest in #kabul. Women and girls, men and boys screaming LONG LIVE #Afghanistan OUR NATIONAL FLAG IS OUR IDENTITY! They marched past #Taliban with some Talibs screaming back at protestors, waving their guns at them but finally the protestors passed. pic.twitter.com/yutJcmstAP