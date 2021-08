افغانستان: فرودگاه کابل، آخرین سنگر آزادی برای فرار از حکومت طالبان در آشفتگی و تهدید قرار دارد

پنجمین پرواز فرانسه از کابل به پاریس

#Apagan | Ce soir, le 5ème vol en provenance d’Abou Dabi s’est posé à Paris. A son bord, plus de 100 ressortissants français et afghans évacués de Kaboul par les armées françaises et désormais en sécurité. #NotreDéfense pic.twitter.com/tgnRdtlNgJ