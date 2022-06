شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان را محکوم کرد

Tough statements are not enough. Time for travel bans on Taliban rights abusers, SG visit, & an independent review of UN role in Afghanistan. @UN @antonioguterres @HoxhaFer @UNDPPA @NorwayUN @UAEMissionToUN @UKUN_NewYork @USUN @franceonu @MexOnu @OnuGabonhttps://t.co/zfSI0m2A00