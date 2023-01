طالبان، یک ژنرال پیشین افغانستان را به قتل رساندند

Where is your General Amnesty @Zabehulah_M33 @naeem_wardak?

Killing former security forces who are unarmed and trusted your Amir's amnesty announcement is against Islam and Afghan culture.

کجاست اعلام عفوه عمومی شما؟ آیا پیروی از امر امیر شما صرف در قسمت زنان واجب اطاعت است؟ https://t.co/npbSkL3kqV