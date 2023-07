طالبان با تیراندازی به تظاهرات زنان آرایشگر در کابل پاسخ دادند.

تظاهرات امروز زنان آرایشگر در رابطه به بستن آرایشگاه، با خشونت و سرکوپ از سوی طالبان مواجه شدند!

Today's demonstration of female hairdressers in relation to closing the barber shop was met with violence and sarcopah by the Taliban#BanTaliban #همیاری_زنان_افغانستان pic.twitter.com/0Dt10khEIq