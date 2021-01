محمد جواد ظریف در پاسخ به وزیر امور خارجۀ فرانسه، وی را به «فروش تسلیحات به جنایتکاران جنگی سعودی» متهم کرد

توئیت اول محمد جواد ظریف در بارۀ فروش سلاح توسط فرانسه به عربستان

Dear colleague: You kick-started your cabinet career with arms sales to Saudi war criminals. Avoid absurd nonsense about Iran.



Reality check: YOU are destabilizing OUR region. Stop protecting criminals who chainsaw their critics and use YOUR arms to slaughter children in Yemen.