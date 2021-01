ایران خواست آمریکا مبنی بر اجرای کامل تعهدات از سوی تهران، برای بازگشت خود به برجام را رد کرد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات همتای آمریکائی خود، آنتونی بلینکِن

Reality check for @SecBlinken:

The US

-violated JCPOA

-blocked food/medicine to Iranians

-punished adherence to UNSCR 2231

Throughout that sordid mess, Iran

-abided by JCPOA

-only took foreseen remedial measures

Now, who should take 1st step?

Never forget Trump's maximum failure.